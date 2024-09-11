Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Полякова спричинила жваві обговорення в мережі через фото з цигаркою в руці arrow

Полякова спричинила жваві обговорення в мережі через фото з цигаркою в руці

11 вересня 2024 20:56
Віталій Ковальчук - Редактор
Оля Полякова показалась з загадковою цигаркою в руці у річницю весілля
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
Віталій Ковальчук - Редактор

Співачка Оля Полякова відзначила річницю весілля з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. В середу, 11 вересня, виповнилось 20 років з моменту важливої церемонії. Втім, активні обговорення в мережі спричинило фото, яке артистка опублікувала з цієї нагоди. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Полякової. 

Читайте також:

Річниця весілля Олі Полякової

Співачка подякувала чоловіку, який допоміг їй встати на ноги, навчив багатьом речам, а потім підтримував та хвалив. За словами Полякової, вона розуміє — це дещо батьківська позиція.

"Я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна", — заявила Полякова. 

Зворушливу публікацію артистка доповнила фотографією, яка і привернула увагу багатьох. На ній Полякова тримає в руці цигарку, яка схожа на самокрутку. 

УВАГА!!! Куріння шкодить вашому здоров'ю.

Полякова цигарака
Оля Полякова з чоловіком. Фото: Instagram/polyakovamusic

Чимало коментарів були саме про цигарку. В співачки поцікавились, чи не марихуана це. На що Полякова зазначила з усмішкою — в неї медична. Хоча чи була в самокрутці конопля, чи тютюн — співачка конкретно так і не відповіла.

Полякова коментарі
Оля Полякова відповіла на деякі коментарі. Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Зазначимо, що 16 серпня набув чинності закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях. 

Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова образилася на українку в Польщі. Також ми розповідали, що співак Дмитро Монатік зняв кліп про біль втрати в унікальній архітектурній пам'ятці Будинок Мороза.

шлюб Оля Полякова весілля українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 На Волині чоловік не прийшов до ТЦК без поважної причини — як його покарав суд

21:03 Український суперважковаговик Вихрист дізнався дату бою та ім'я суперника

20:48 У Києві правоохоронці з'ясували, хто підірвав страйкбольну гранату у скупченні дітей

20:33 Суд заарештував підозрюваного в побитті ветерана у Смілі

20:25 Синоптики попередили регіони, у які погода завтра принесе рясні дощі

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

20:19 Переведення з однієї в/ч до іншої — куди скаржитися на бездіяльність командирів

20:00 Бронювання від призову — чи впливає на цей процес військова спеціальність громадянина

19:53 В Україні успішно випробували машину для розмінування власного виробництва

19:49 Стало відомо, коли зустрінуться Зеленський і Байден

19:35 Гравець збірної Чехії розкритикував тих, хто пускав уболівальників України на стадіон

21:13 На Волині чоловік не прийшов до ТЦК без поважної причини — як його покарав суд

21:03 Український суперважковаговик Вихрист дізнався дату бою та ім'я суперника

20:48 У Києві правоохоронці з'ясували, хто підірвав страйкбольну гранату у скупченні дітей

20:33 Суд заарештував підозрюваного в побитті ветерана у Смілі

20:25 Синоптики попередили регіони, у які погода завтра принесе рясні дощі

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

20:19 Переведення з однієї в/ч до іншої — куди скаржитися на бездіяльність командирів

20:00 Бронювання від призову — чи впливає на цей процес військова спеціальність громадянина

19:53 В Україні успішно випробували машину для розмінування власного виробництва

19:49 Стало відомо, коли зустрінуться Зеленський і Байден

19:35 Гравець збірної Чехії розкритикував тих, хто пускав уболівальників України на стадіон

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже