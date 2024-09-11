Оля Полякова показалась з загадковою цигаркою в руці у річницю весілля

Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова відзначила річницю весілля з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. В середу, 11 вересня, виповнилось 20 років з моменту важливої церемонії. Втім, активні обговорення в мережі спричинило фото, яке артистка опублікувала з цієї нагоди.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Полякової.

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Співачка подякувала чоловіку, який допоміг їй встати на ноги, навчив багатьом речам, а потім підтримував та хвалив. За словами Полякової, вона розуміє — це дещо батьківська позиція.

"Я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна", — заявила Полякова.

Зворушливу публікацію артистка доповнила фотографією, яка і привернула увагу багатьох. На ній Полякова тримає в руці цигарку, яка схожа на самокрутку.

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Оля Полякова з чоловіком. Фото: Instagram/polyakovamusic

Чимало коментарів були саме про цигарку. В співачки поцікавились, чи не марихуана це. На що Полякова зазначила з усмішкою — в неї медична. Хоча чи була в самокрутці конопля, чи тютюн — співачка конкретно так і не відповіла.

Оля Полякова відповіла на деякі коментарі. Скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Зазначимо, що 16 серпня набув чинності закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Відтепер в Україні дозволено обіг канабісу в медичних цілях.

Зокрема, відповідними препаратами дозволяється лікуватися військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова образилася на українку в Польщі. Також ми розповідали, що співак Дмитро Монатік зняв кліп про біль втрати в унікальній архітектурній пам'ятці Будинок Мороза.