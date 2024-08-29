Олю Полякову образила українка у Варшаві

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Відома українська співачка Оля Полякова поділилася неприємною історією, яка з нею сталася у Варшаві. Зірка стикнулася із землячкою, яка відмовилась їй допомагати.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поверталася з Ніцци до України. Зірка мала долетіти літаком до Варшави, а звідти потягом до Києва. Полякова запізнилася, а тому їй довелося змінювати всі квитки.

Коли виконавиця поспішала на потяг, по дорозі потрапила у затор через аварію. Водійка таксі намагалася допомогти Поляковій і попросила колегу підвезти зірку до вокзалу. Втім, трапилася неприємна історія.

Оля Полякова розповіла про пригоди у Варшаві. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Водійка просить інше таксі мене взяти, а там сидить дівчина-українка і каже – ні. Водійка каже, що це ж ваша співачка Оля Полякова. І ця к*за українська не дозволила мені сісти в таксі. Вона встигла, а я дивом потрапила. Ми проїхали той поворот, і я влетіла в потяг. Водійка залишилася на пероні з речами, завтра буде окремо відправляти в Україну. Але українці, які не підтримують одне одного – це ганьба", — поділилася співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова повернула молодшу доньку з-за кордону. А також співачка опанувала навички танкіста.