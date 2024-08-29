Олю Полякову обидела украинка в Варшаве

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась неприятной историей, которая случилась с ней в Варшаве. Звезда столкнулась с землячкой, которая отказалась ей помочь.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Певица возвращалась из Ниццы в Украину. Звезда должна была долететь самолетом до Варшавы, а оттуда поездом в Киев. Полякова опоздала, а потому ей пришлось менять все билеты.

Когда исполнительница спешила на поезд, по дороге попала в пробку из-за аварии. Водитель такси пыталась помочь Поляковой и попросила коллегу подвезти звезду к вокзалу. Впрочем, случилась неприятная история.

Оля Полякова рассказала о происшествиях в Варшаве. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Водитель просит другое такси меня взять, а там сидит девушка-украинка и говорит — нет. Водитель говорит, что это же ваша певица Оля Полякова. И эта к*за украинская не позволила мне сесть в такси. Она успела, а я чудом попала. Мы проехали тот поворот, и я влетела в поезд. Водитель осталась на перроне с вещами, завтра будет отдельно отправлять в Украину. Но украинцы, которые не поддерживают друг друга — это позор", — поделилась певица.

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова вернула младшую дочь из-за границы. А также певица овладела навыками танкиста.