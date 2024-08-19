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Оля Полякова показала, на кого перетворюється "після п'ятого келиху" — відео

19 серпня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Співачка Оля Полякова вразила неймовірними акторськими здібностями — відео
Українська співачка Оля Полякова у своєму кулінарному шоу "Польова кухня". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Одна з найяскравіших співачок українського шоу-бізнесу Оля Полякова насмішила публіку своїм новим відео. Популярна артистка показала, якою стає дівчина після п’ятого келиху алкоголю, і викликала бурну реакцію в соцмережі.

Відповідним відео Оля Полякова поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Оля Полякова в гумористичному відео

Українська співачка Оля Полякова вирішила продемонструвати свої гумористичні та акторські здібності. Артистка чудово відіграла молоду дівчину, яка нібито прийшла з подругою до закладу просто попити кави, а вона згодом перетворилася на вино.

Одягнена у красиву атласну сукню червоного кольору, співачка показала, яка вона після кожного келиху вина. Вже коли Оля випила п’ятий келих, вона почала поводитися не так, як до вживання алкоголю. Сама ж Оля заявила, що кава дуже часто змінюється на алкогольний напій.

"Кава вимірюється келихами, знали про це?" — поцікавилася Оля Полякова.

Публікація зі сторінки Олі Полякової
Співачка Оля Полякова у гумористичному відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на відео Олі Полякової

Фоловери української співачки точно не змогли пройти повз, щоб не відзначити її зовнішність і здібності. Люди почали залишати свої коментарі, в яких висловили думку про нове відео Олі Полякової.

  • Оля п'є якийсь еліксир молодості? Як так можна з кожним роком мати все молодший вигляд, як і Єфросініна, до речі
  • Кінцівка — картина маслом
  • Я одразу не впізнала. Ну королева краси
  • Ха… Всі, хто сумнівається, що так може Оля Полякова? Ця жінка — стійка!!! Я думаю, що режисер боявся кінця вечірки і просто поклав її на лавочку
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Олі Полякової
Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Олі Полякової
Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Власне шоу Олі Полякової 

Нещодавно українська співачка Оля Полякова запустила власне кулінарне шоу під назвою "Польова кухня". У шоу змагаються різні кухарі з ЗСУ, які повинні за 40 хвилин приготувати по одній страві в умовах військової польової кухні.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова повернула молодшу доньку з-за кордону. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Оля Полякова опанувала навички танкіста. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Оля Полякова продемонструвала неймовірні результати схуднення. 

Оля Полякова Instagram шоу-бізнес українські зірки

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