Співачка Оля Полякова вразила неймовірними акторськими здібностями — відео

Українська співачка Оля Полякова у своєму кулінарному шоу "Польова кухня". Фото: скриншот з YouTube

Одна з найяскравіших співачок українського шоу-бізнесу Оля Полякова насмішила публіку своїм новим відео. Популярна артистка показала, якою стає дівчина після п’ятого келиху алкоголю, і викликала бурну реакцію в соцмережі.

Відповідним відео Оля Полякова поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Оля Полякова в гумористичному відео

Українська співачка Оля Полякова вирішила продемонструвати свої гумористичні та акторські здібності. Артистка чудово відіграла молоду дівчину, яка нібито прийшла з подругою до закладу просто попити кави, а вона згодом перетворилася на вино.

Одягнена у красиву атласну сукню червоного кольору, співачка показала, яка вона після кожного келиху вина. Вже коли Оля випила п’ятий келих, вона почала поводитися не так, як до вживання алкоголю. Сама ж Оля заявила, що кава дуже часто змінюється на алкогольний напій.

"Кава вимірюється келихами, знали про це?" — поцікавилася Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова у гумористичному відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на відео Олі Полякової

Фоловери української співачки точно не змогли пройти повз, щоб не відзначити її зовнішність і здібності. Люди почали залишати свої коментарі, в яких висловили думку про нове відео Олі Полякової.

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Кінцівка — картина маслом

Я одразу не впізнала. Ну королева краси

Ха… Всі, хто сумнівається, що так може Оля Полякова? Ця жінка — стійка!!! Я думаю, що режисер боявся кінця вечірки і просто поклав її на лавочку

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Власне шоу Олі Полякової

Нещодавно українська співачка Оля Полякова запустила власне кулінарне шоу під назвою "Польова кухня". У шоу змагаються різні кухарі з ЗСУ, які повинні за 40 хвилин приготувати по одній страві в умовах військової польової кухні.

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