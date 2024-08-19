Певица Оля Полякова впечатлила невероятными актерскими способностями — видео

Украинская певица Оля Полякова в своем кулинарном шоу "Польова кухня". Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых ярких певиц украинского шоу-бизнеса Оля Полякова насмешила публику своим новым видео. Популярная артистка показала, какой становится девушка после пятого бокала алкоголя, и вызвала бурную реакцию в соцсети.

Соответствующим видео Оля Полякова поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Оля Полякова в юмористическом видео

Украинская певица Оля Полякова решила продемонстрировать свои юмористические и актерские способности. Артистка прекрасно отыграла молодую девушку, которая якобы пришла с подругой в заведение просто попить кофе, а он впоследствии превратился в вино.

Одетая в красивое атласное платье красного цвета, певица показала, какая она после каждого бокала вина. Уже когда Оля выпила пятый бокал, она стала вести себя не так, как до употребления алкоголя. Сама же Оля заявила, что кофе очень часто меняется на алкогольный напиток.

"Кофе измеряется бокалами, знали об этом?" — поинтересовалась Оля Полякова.

Певица Оля Полякова в юмористическом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на видео Оли Поляковой

Фолловеры украинской певицы точно не смогли пройти мимо, чтобы не отметить ее внешность и способности. Люди начали оставлять свои комментарии, в которых высказали мнение о новом видео Оли Поляковой.

Оля пьет какой-нибудь эликсир молодости? Как так можно с каждым годом выглядеть все моложе, как и Ефросинина, кстати

Концовка — картина маслом

Я сразу не узнала. Ну королева красоты

Ха… Все, кто сомневается, что так может Оля Полякова? Эта женщина — стойкая!!! Я думаю, что режиссер боялся конца вечеринки и просто положил ее на скамейку

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Собственное шоу Оли Поляковой

Недавно украинская певица Оля Полякова запустила собственное кулинарное шоу под названием "Польова кухня". В шоу соревнуются разные повара из ВСУ, которые должны за 40 минут приготовить по одному блюду в условиях военной полевой кухни.

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