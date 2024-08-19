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Оля Полякова показала, в кого превращается "после пятого бокала" — видео

19 августа 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Певица Оля Полякова впечатлила невероятными актерскими способностями — видео
Украинская певица Оля Полякова в своем кулинарном шоу "Польова кухня". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Одна из самых ярких певиц украинского шоу-бизнеса Оля Полякова насмешила публику своим новым видео. Популярная артистка показала, какой становится девушка после пятого бокала алкоголя, и вызвала бурную реакцию в соцсети.

Соответствующим видео Оля Полякова поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Оля Полякова в юмористическом видео

Украинская певица Оля Полякова решила продемонстрировать свои юмористические и актерские способности. Артистка прекрасно отыграла молодую девушку, которая якобы пришла с подругой в заведение просто попить кофе, а он впоследствии превратился в вино.

@polyakova_olya

Знакомо? Отправляй своей подруге кавистке 😂😅 # чтобы неплакатиесмеюсь

♬ Pedro - Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà

Одетая в красивое атласное платье красного цвета, певица показала, какая она после каждого бокала вина. Уже когда Оля выпила пятый бокал, она стала вести себя не так, как до употребления алкоголя. Сама же Оля заявила, что кофе очень часто меняется на алкогольный напиток.

"Кофе измеряется бокалами, знали об этом?" — поинтересовалась Оля Полякова.

Публикация со страницы Оли Поляковой
Певица Оля Полякова в юмористическом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на видео Оли Поляковой

Фолловеры украинской певицы точно не смогли пройти мимо, чтобы не отметить ее внешность и способности. Люди начали оставлять свои комментарии, в которых высказали мнение о новом видео Оли Поляковой.

  • Оля пьет какой-нибудь эликсир молодости? Как так можно с каждым годом выглядеть все моложе, как и Ефросинина, кстати
  • Концовка — картина маслом
  • Я сразу не узнала. Ну королева красоты
  • Ха… Все, кто сомневается, что так может Оля Полякова? Эта женщина — стойкая!!! Я думаю, что режиссер боялся конца вечеринки и просто положил ее на скамейку
Комментарий со страницы Оли Поляковой
Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Оли Поляковой
Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Собственное шоу Оли Поляковой

Недавно украинская певица Оля Полякова запустила собственное кулинарное шоу под названием "Польова кухня". В шоу соревнуются разные повара из ВСУ, которые должны за 40 минут приготовить по одному блюду в условиях военной полевой кухни.

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова вернула младшую дочь из-за границы.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Оля Полякова овладела навыками танкиста.

Также мы сообщали, что артистка Оля Полякова продемонстрировала невероятные результаты похудения.

Оля Полякова Instagram шоу-бизнес украинские звезды

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