Монатік презентував пісню "Назавжди" в архітектурній пам'ятці Києва — відео

Український співак Монатік. Фото: пресреліз

Український співак Монатік презентував новий кліп "Назавжди". Пісня увійшла в четвертий студійний альбом "Вічно танцююча людина". Музичне відео знімали в унікальній історичній пам'ятці — Будинок Мороза.

Його вже показали на YouTube.

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Монатік випустив нову пісню "Назавжди" з четвертого студійного альбому "Вічно танцююча людина". Кліп зняли в одній із найкрасивіших та історично значущих будівель Києва — Будинку Мороза.

Ця архітектурна перлина, створена Йосипом Зекцером, була свого часу справжнім дивом інженерної думки, яке, можливо, навіть перевершило Маріїнський палац та заможні приватні будинки на Десятинній вулиці.

Монатік зняв кліп в Будинку Мороза. Фото: пресреліз

Режисував кліп Костянтин Гордієнко. Він запропонував глядачу погратися. В кожній сцені приховав певні символи та деталі, що підсилюють відчуття загадковості та занурюють в атмосферу розлуки та відродження.

"Це поки що одна із найбільш атмосферних пісень, які я коли-небудь писав! Біль втрати, біль розлуки, біль відстані. Відсутність душі поруч… Для того, щоб знайти сили повірити в те, що цей біль згасне, відстань зменшиться, а душа — повернеться, потрібно подолати неабиякий шлях. Коли натхнення разом із музою міцно сплять, ритм серця мусить стати набагато гучнішим, аби вони прокинулися... Щоб вийти з пекла, знайти душу, побачити світло… Щоб залишитись в обіймах назавжди", — розповів виконавець.

Ця відеоробота — справжня подорож крізь час та простір, що поєднує минуле та сьогодення, наповнюючи їх новими емоціями.

Монатік зняв кліп "Назавжди". Фото: пресреліз

Нагадаємо, співак Дмитро Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження. Також він зняв своїх дітей у новому кліпі.