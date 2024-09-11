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Монатик снял клип о боли потери в уникальной архитектурной достопримечательности Дом Мороза

11 сентября 2024 19:46
Валерия Соколенко - Редактор
Монатик презентовал песню "Навсегда" в архитектурном памятнике Киева.
Украинский певец Монатик. Фото: прес-релиз
Валерия Соколенко - Редактор

Украинский певец Монатик представил новый клип "Навсегда". Песня вошла в четвертый студийный альбом "Вечно танцующий человек". Музыкальное видео снимали в уникальном историческом памятнике — Дом Мороза.

Его уже показали на YouTube.

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Монатик выпустил новую песню "Навсегда" из четвертого студийного альбома "Вечно танцующий человек". Клип сняли в одном из красивейших и исторически значимых зданий Киева — Доме Мороза.

Эта архитектурная жемчужина, созданная Иосифом Зекцером, была в свое время настоящим чудом инженерной мысли, возможно даже превзошедшей Мариинский дворец и зажиточные частные дома на Десятинной улице.

Монатик снял клип в Доме Мороза. Фото: пресрелиз
Монатик снял клип в Доме Мороза. Фото: прес-релиз

Режиссером стал Константин Гордиенко. Он предложил зрителю поиграть. В каждой сцене скрыл определенные символы и детали, усиливающие чувство загадочности и погружающие в атмосферу разлуки и возрождения.

«Это пока одна из самых атмосферных песен, которые я когда-либо писал! — вернется, нужно преодолеть большой путь. Когда вдохновение вместе с музой крепко спят, ритм сердца должен стать намного громче, чтобы они проснулись... Чтобы выйти из ада, найти душу, увидеть свет… Чтобы остаться в объятиях навсегда», — рассказал исполнитель. .

Эта видео — настоящее путешествие сквозь время и пространство, сочетающее прошлое и настоящее, наполняя их новыми эмоциями.

Монатик снял клип "Навсегда". Фото: пресрелиз
Монатик снял клип "Навсегда". Фото: прес-релиз

Напомним, певец Дмитрий Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения. Он снял своих детей в новом клипе.

Киев памятник архитектуры Дмитрий Монатик музыка певец украинские звезды клип

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