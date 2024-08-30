Полякова випустила новий кліп — відео

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент артиста

Відома українська співачка Оля Полякова презентувала нову пісню "Білий налив" над якою працювала разом з TAYANNA. Композиція розповідає про почуття на етапі згасання стосунків.

Кліп було опубліковано на YouTube.

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Над новою піснею зірка працювала разом із авторкою пісень та співачкою TAYANNA. У "Білому наливі" Полякова використала семпл легендарного хіта Ірини Білик "Так просто" 1996 року і заздалегідь погодила це питання із авторкою.

Кліп ставив Дмитро Шмурак, який вже раніше знімав для співачки "Эй, секундочку", "Королева Ночі" та інші.

""Білий налив" розповідає про почуття героїні тоді, коли стосунки вже згасають і це кохання починає більше нагадувати детектив. Колись героїню надихав погляд обранця, але зараз їй сумно, адже "невчасно очі коханого, як лампочки згасли"", — йдеться в описі кліпу.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова повернула молодшу доньку з-за кордону. А також співачка опанувала навички танкіста.