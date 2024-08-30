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Оля Полякова в новом клипе пожаловалась на угасшую любовь

30 августа 2024 18:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Полякова выпустила новый клип — видео
Певица Оля Полякова. Фото: менеджмент артиста
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Оля Полякова представила новую песню "Белый налив" над которой работала вместе с TAYANNA. Композиция рассказывает о чувствах на этапе угасания отношений.

Клип был опубликован на YouTube.

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Над новой песней звезда работала вместе с автором песен и певицей TAYANNA. В "Белом наливе" Полякова использовала сэмпл легендарного хита Ирины Билык "Так просто" 1996 года и заранее согласовала этот вопрос с автором.

Клип ставил Дмитрий Шмурак, уже ранее снимавший для певицы "Эй, секундочку", "Королева Ночі" и другие.

""Белый налив" рассказывает о чувствах героини тогда, когда отношения уже угасают и эта любовь начинает больше напоминать детектив. Когда-то героиню вдохновлял взгляд избранника, но сейчас ей грустно, ведь "не вовремя глаза любимого, как лампочки погасли"", — говорится в описании клипа.

Напомним, мы писали о том, что певица Оля Полякова вернула младшую дочь из-за границы. А также певица овладела навыками танкиста.

Ирина Билык Оля Полякова Tayanna украинские звезды клип

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19:36 "Воюй или работай" — Наталуха рассказал, детали экономического бронирования

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