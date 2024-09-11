Оля Полякова показалась с загадочной сигаретой в руке в годовщину свадьбы

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова отметила годовщину свадьбы с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским. В среду, 11 сентября, исполнилось 20 лет с момента важной церемонии. Впрочем, активные обсуждения в сети вызвало фото, которое артистка опубликовала по этому случаю.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Поляковой.

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Певица поблагодарила мужа, который помог ей встать на ноги, научил многим вещам, а затем поддерживал и хвалил. По словам Поляковой, она понимает, что это несколько отцовская позиция.

"Я выросла в этом браке, в любви и тепле, и стала взрослой, независимой и самоуверенной! И мы теперь родители нашим прекрасным девочкам, а друг другу — родные люди, а еще мы лучшие друзья! Любовь? Да, она сама — взрослая, безопасная, уютная", — заявила Полякова.

Трогательную публикацию артистка дополнила фотографией, которая и привлекла внимание многих. На ней Полякова держит в руке сигарету, похожую на самокрутку.

ВНИМАНИЕ!!! Курение вредит вашему здоровью.

Оля Полякова с мужем. Фото: Instagram/polyakovamusic

Многие комментарии были именно о сигарете. У певицы поинтересовались, не марихуана ли это. На что Полякова отметила с улыбкой — у нее медицинская. Хотя была ли в самокрутке конопля или табак — певица конкретно так и не ответила.

Оля Полякова ответила на некоторые комментарии. Скриншоты: Instagram/polyakovamusic

Отметим, что 16 августа вступил в силу закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Теперь в Украине разрешено обращение каннабиса в медицинских целях.

В частности, соответствующими препаратами разрешается лечиться военнослужащим, страдающим ПТСР, имеющими тревожные расстройства, а также пациентам с эпилепсией, онкобольным и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Напомним, ранее мы писали, что Полякова обиделась на украинку в Польше. Также мы рассказывали, что певец Дмитрий Монатик снял клип о боли потери в уникальной архитектурной достопримечательности Дом Мороза.