Дарья Петрожицкая откровенно рассказала об отношениях и помолвке с иностранцем

Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: Instagram/petrozhitskaya

В прошлом году актриса Дарья Петрожицкая объявила о помолвке с немецким финансовым аналитиком по имени Алексей. Звезда, в частности, сериала "Папик", раскрыла детали предстоящей свадьбы и отношений с возлюбленным.

Об этом актриса рассказала во время съемок проекта "Хто зверху?" на "Новом канале".

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Алексей родом из Харькова, впрочем, длительное время живет в Германии и имеет гражданство этой страны ЕС. Несмотря на то, что о помолвке стало известно больше года назад, лицо избранника Дарья так и не показывает. Впрочем, делится подробностями их отношений.

"Мы пытаемся встречаться не только в Германии. Планируем вместе наши отпуска и путешествуем. Последний раз были в Будапеште. Мне ближе доехать туда, чем в Германию. В Украину он вернуться пока не может, потому что там работа, ответственность", — отметила актриса.

Дарья Петрожицкая и ее жених Алексей. Фото: Instagram/petrozhitskaya

По словам Петрожицкой, они видятся не так часто из-за расстояния и занятости. Также актриса назвала основное условие, при котором свадьба состоится быстрее.

"Если победа будет в ближайшее время, то и свадьба будет скоро. А сейчас, по моему мнению, это не на времени. Вообще, хочу скромное празднование, мне не нужно пышной свадьбы. К тому же в моей жизни однажды это уже было. Просто чтобы рядом были любимый, семья и друзья", — призналась Петрожицкая.

Для актрисы предстоящая свадьба станет второй. До этого она была в браке с актером Алексеем Петрожицким. Они отыграли свадьбу после года отношений. Пара прожила в браке пять лет и развелась задолго до начала полномасштабной войны.

Дарья Петрожицкая с бывшим мужем, Алексеем Петрожицким. Скриншот: YouTube/rostysloveproduction

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова отметила годовщину свадьбы с мужем. Также мы рассказывали, что экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показалась в объятиях таинственного возлюбленного.