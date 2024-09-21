Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда сериала "Папик" заговорила об отношениях и свадьбе с иностранцем arrow

Звезда сериала "Папик" заговорила об отношениях и свадьбе с иностранцем

21 сентября 2024 19:57
Виталий Ковальчук - Редактор
Дарья Петрожицкая откровенно рассказала об отношениях и помолвке с иностранцем
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: Instagram/petrozhitskaya
Виталий Ковальчук - Редактор

В прошлом году актриса Дарья Петрожицкая объявила о помолвке с немецким финансовым аналитиком по имени Алексей. Звезда, в частности, сериала "Папик", раскрыла детали предстоящей свадьбы и отношений с возлюбленным.

Об этом актриса рассказала во время съемок проекта "Хто зверху?" на "Новом канале".

Читайте также:

Дарья Петрожицкая о женихе

Алексей родом из Харькова, впрочем, длительное время живет в Германии и имеет гражданство этой страны ЕС. Несмотря на то, что о помолвке стало известно больше года назад, лицо избранника Дарья так и не показывает. Впрочем, делится подробностями их отношений.

"Мы пытаемся встречаться не только в Германии. Планируем вместе наши отпуска и путешествуем. Последний раз были в Будапеште. Мне ближе доехать туда, чем в Германию. В Украину он вернуться пока не может, потому что там работа, ответственность", — отметила актриса.

Петрожицкая и любимая
Дарья Петрожицкая и ее жених Алексей. Фото: Instagram/petrozhitskaya

По словам Петрожицкой, они видятся не так часто из-за расстояния и занятости. Также актриса назвала основное условие, при котором свадьба состоится быстрее.

"Если победа будет в ближайшее время, то и свадьба будет скоро. А сейчас, по моему мнению, это не на времени. Вообще, хочу скромное празднование, мне не нужно пышной свадьбы. К тому же в моей жизни однажды это уже было. Просто чтобы рядом были любимый, семья и друзья", — призналась Петрожицкая.

Для актрисы предстоящая свадьба станет второй. До этого она была в браке с актером Алексеем Петрожицким. Они отыграли свадьбу после года отношений. Пара прожила в браке пять лет и развелась задолго до начала полномасштабной войны.

Петрожицкая эксчеловек
Дарья Петрожицкая с бывшим мужем, Алексеем Петрожицким. Скриншот: YouTube/rostysloveproduction

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова отметила годовщину свадьбы с мужем. Также мы рассказывали, что экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показалась в объятиях таинственного возлюбленного.

свадьба иностранцы украинские звезды актриса Дарья Петрожицкая

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:34 Зеленский в обращении назвал цели в России, которые удалось поразить украинским бойцам

20:15 В Севастополе раздались громкие взрывы — в воинских частях объявили тревогу

20:00 В ГПСУ показали использование дрона Vampire против российских захватчиков в Харьковской области

19:42 В Украине стремительно выросли цены на аренду жилья — где дороже всего снять квартиру

19:28 В Белгородской области россияне сбивают гражданские дроны — перехват ГУР

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

19:24 Травма Малиновского — известно, когда футболист вернется на поле

19:13 Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине — в чем причина

19:12 Обстрел Кривого Рога — сколько пострадавших в больнице

19:11 Дома в Одессе затапливает канализацией — в мэрии назвали виновных

19:06 Зеленский призвал украинцев почтить павших защитников минутой молчания 1 октября

20:34 Зеленский в обращении назвал цели в России, которые удалось поразить украинским бойцам

20:15 В Севастополе раздались громкие взрывы — в воинских частях объявили тревогу

20:00 В ГПСУ показали использование дрона Vampire против российских захватчиков в Харьковской области

19:42 В Украине стремительно выросли цены на аренду жилья — где дороже всего снять квартиру

19:28 В Белгородской области россияне сбивают гражданские дроны — перехват ГУР

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

19:24 Травма Малиновского — известно, когда футболист вернется на поле

19:13 Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине — в чем причина

19:12 Обстрел Кривого Рога — сколько пострадавших в больнице

19:11 Дома в Одессе затапливает канализацией — в мэрии назвали виновных

19:06 Зеленский призвал украинцев почтить павших защитников минутой молчания 1 октября

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации