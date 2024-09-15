Слава Камінська вийшла заміж — деталі

Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Відома українська співачка Слава Камінська показалася в компанії загадкового чоловіка. Зірка нині мешкає із коханим на мальовничому острові.

Про новий статус вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Слава Камінська живе на райському острові

Артистка повідомила шанувальникам про те, що нині мешкає на острові, який виглядає "як картинка з туристичного буклету". Втім, попри ідеальні умови для життя, зірка зізналася, що втомлюється від постійного сонця та пляжу.

Вона додала, що любить влаштовувати короткі відпустки з коханим, якого називає чоловіком, втім його обличчя вона приховала. Відпочинок із ним "повертає їй сили та натхнення". Камінська додала, що райські умови острова стають звичною буденністю.

Cпівачка Слава Камінська із загадковим чоловіком. Фото: instagram.com/babaslavka

Cпівачка Слава Камінська серед пальм. Фото: instagram.com/babaslavka

Cпівачка Слава Камінська живе на острові. Фото: instagram.com/babaslavka

"Ми з чоловіком періодично влаштовуємо собі невеликі "втечі" на кілька днів. Просто змінити картинку, побути удвох, перезавантажитися. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо відчути себе як туристи, навіть якщо самі живемо на "туристичному" острові. Це допомагає повернути сили, натхнення і знову із задоволенням зануритися в наше острівне, але все ж таки звичайнісіньке життя", — написала зірка.

Нагадаємо, Слава Камінська показала, який вигляд має після перенесених операції на обличчі та тілі. А також вона зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.