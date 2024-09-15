Слава Камінська вийшла заміж — деталі

Слава Камінська заявила про рутину на Тенерифе та показалася в обіймах таємничого коханого
Відома українська співачка Слава Камінська показалася в компанії загадкового чоловіка. Зірка нині мешкає із коханим на мальовничому острові.
Про новий статус вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Слава Камінська живе на райському острові
Артистка повідомила шанувальникам про те, що нині мешкає на острові, який виглядає "як картинка з туристичного буклету". Втім, попри ідеальні умови для життя, зірка зізналася, що втомлюється від постійного сонця та пляжу.
Вона додала, що любить влаштовувати короткі відпустки з коханим, якого називає чоловіком, втім його обличчя вона приховала. Відпочинок із ним "повертає їй сили та натхнення". Камінська додала, що райські умови острова стають звичною буденністю.
"Ми з чоловіком періодично влаштовуємо собі невеликі "втечі" на кілька днів. Просто змінити картинку, побути удвох, перезавантажитися. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо відчути себе як туристи, навіть якщо самі живемо на "туристичному" острові. Це допомагає повернути сили, натхнення і знову із задоволенням зануритися в наше острівне, але все ж таки звичайнісіньке життя", — написала зірка.
Нагадаємо, Слава Камінська показала, який вигляд має після перенесених операції на обличчі та тілі. А також вона зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.
Читайте Новини.LIVE!