Слава Каминская вышла замуж.

Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица Слава Каминская показалась в компании загадочного мужчины. Звезда живет с любимым на живописном острове.

О новом статусе она сообщила на своей странице в Instagram.

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Слава Каминская живет на райском острове

Артистка сообщила поклонникам о том, что сейчас живет на острове, который выглядит "как картинка из туристического буклета". Впрочем, невзирая на идеальные условия для жизни, звезда призналась, что устает от постоянного солнца и пляжа.

Она добавила, что любит устраивать короткий отпуск с любимым, которого называет мужем, но его лицо она скрыла. Отдых с ним "возвращает ей силы и вдохновение". Каминская добавила, что райские условия острова становятся привычной обыденностью.

Певица Слава Каминская с загадочным мужчиной. Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская среди пальм. Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская живет на острове. Фото: instagram.com/babaslavka

"Мы с мужем периодически устраиваем себе небольшие "побеги" на несколько дней. Просто сменить картинку, побыть вдвоем, перезагрузиться. На это время дети остаются с няней, а мы едем туда, где можем почувствовать себя как туристы, даже если сами живем на "туристическом" острове. Это помогает вернуть силы, вдохновение и снова с удовольствием окунуться в нашу островную, но все же самую обычную жизнь", — написала звезда.

Напомним, Слава Каминская показала, как выглядит после перенесенных операции на лице и теле. А также она призналась, что случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной.