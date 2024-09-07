Слава Камінська оголосила, чого більше ніколи не робитиме

Ексучасниця гурту НеАнгели зізналась, що вона зрозуміла з віком
Від початку повномасштабної війни колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з двома неповнолітніми дітьми переїхала до Європи. У своїх соцмережах зіркова уродженка Одеси зізналась, що вона більше ніколи не зробить у своєму житті.
Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.
Слава Камінська відверто про своє життя
Співачка зауважила, що весь свій творчий шлях працювала попри різні обставини. Так, наприклад, за словами Слави вона співала на корпоративі на восьмому місяці вагітності. А вже після пологів одразу працювала на студії та виступала в столичному "Палаці Спорту".
"Не дарма кажуть: мудрість приходить із віком… Тільки згодом я раптом зрозуміла, наскільки це кайфово — сидіти вдома і займатися дітьми. Вставати вранці за розкладом, лягати рано, самій водити дітей до школи, самої забирати їх зі школи", — зізналась Слава.
Також Камінська стала сама готувати та займатися прибиранням вдома, чим раніше займалися зовсім інші люди. За словами співачки, вона не хоче повертатися до активностей та втрачати деякі моменти в житті її рідних.
"Яке ж це неймовірне задоволення бути в постійному коннекті з найближчими, ділити з ними всі їхні турботи, бути першими в курсі їхніх успіхів та поразок! Ні на що не проміняю це все тепер, ось слово честі", — підсумувала Камінська.
Зазначимо, що тривалий час після початку повномасштабної війни Слава жила в Нідерландах, а згодом переїхала до Іспанії. Там в неї стосунки з чоловіком, про якого співачка не розповідає детально.
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