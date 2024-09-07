Слава Каминская объявила, чего больше никогда не будет делать

Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/beautyartmira_

С начала полномасштабной войны бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с двумя несовершеннолетними детьми переехала в Европу. В своих соцсетях звездная уроженка Одессы призналась, что она никогда больше не сделает в своей жизни.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Певица отметила, что весь свой творческий путь работала при разных обстоятельствах. Так, например, по словам Славы, она пела на корпоративе на восьмом месяце беременности. А уже после родов работала на студии и выступала в столичном "Дворце Спорта".

"Не зря говорят: мудрость приходит с возрастом... Только со временем я вдруг поняла, насколько это кайфово — сидеть дома и заниматься детьми. Вставать утром по расписанию, ложиться рано, самой водить детей в школу, самой забирать их из школы", — призналась Слава.

Также Каминская стала сама готовить и заниматься уборкой дома, чем раньше занимались совсем другие люди. По словам певицы, она не хочет возвращаться к активностям и упускать некоторые моменты в жизни ее родных.

"Какое же это невероятное удовольствие быть в постоянном коннекте с ближайшими, делить с ними все их заботы, быть первыми в курсе их успехов и поражений! Ни на что не променяю это все теперь, вот честное слово", — подытожила Каминская.

Отметим, что долгое время после начала полномасштабной войны Слава жила в Нидерландах, а затем переехала в Испанию. Там у нее отношения с мужчиной, о котором певица не рассказывает подробно.

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