Наталка Денисенко відпочила з чоловіком із ЗСУ на заході України — враження акторки

Українська акторка Наталка Денисенко у Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка і режисерка Наталка Денисенко поділилася враженнями від відпочинку зі своїм чоловіком-військовим. Героїня багатьох телесеріалів зізналася, якою була для них ця відпустка і де вони були разом з коханим.

Інтерв’ю на цю тему Наталка Денисенко дала в програмі "Weekend Show" в YouTube.

Читайте також:

Наталка Денисенко про відпочинок з чоловіком-військовим

Відома українська телезірка Наталка Денисенко зізнається, що оскільки військовим зараз дуже рідко дають відпустки, їм дуже пощастило. За словами акторки, її чоловік лише минулого року брав відпустку, але виключно через те, що не стало його батька.

"Дуже класно відпочили, але військовим зараз вкрай рідко дають відпустки, це настільки пощастило, тому що мій чоловік лише в минулому році був у відпустці. Йому дали цю відпустку тільки тому, що захворів тато на рак, і він помер, на жаль… Реально це щасливий випадок, що ми змогли поїхати. На жаль, у мене не вийшло скасувати всі свої справи, але ми класно провели час", — розповіла Наталка Денисенко.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко. Фото: скриншот з YouTube

Також українська акторка розповіла, куди саме вона їздила зі своїм чоловіком і сином, і поділилася своїми враженнями від цього місця.

"Ми були в Карпатах, їздили на водоспад Гук, я там, як справжня мавка, позувала", — також додала українська акторка.

Відпочинок Наталки Денисенко і Андрія Федінчика

Не так давно українська зірка Наталка Денисенко зустріла свого чоловіка-військового Андрія Федінчика, з яким вирушила на сімейний відпочинок на захід України. Вона ділилася різними щасливими фото і відео зі своїм коханим і сином Андрієм з довгоочікуваного відпочинку.

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком біля водоспаду Гук. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Наталка Денисенко із сином в Івано-Франківській області. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Наталка Денисенко показала своє струнке тіло в купальнику.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Наталка Денисенко показала себе оголеною в Карпатах.

Також ми повідомляли про те, що відома акторка Наталка Денисенко показала ексклюзивні весільні фото.