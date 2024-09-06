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Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха с мужем, который служит в ВСУ

6 сентября 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
Наталья Денисенко отдохнула с мужем из ВСУ на западе Украины — впечатления актрисы
Украинская актриса Наталья Денисенко в Weekend Show. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинская актриса и режиссер Наталья Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха со своим мужем-военным. Героиня многих телесериалов призналась, каким был для них этот отпуск и где они были вместе с любимым.

Интервью на эту тему Наталья Денисенко дала в программе "Weekend Show" в YouTube.

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Наталья Денисенко об отдыхе с мужем-военным

Известная украинская телезвезда Наталья Денисенко признается, что, поскольку военным сейчас очень редко дают отпуска, им очень повезло. По словам актрисы, ее муж только в прошлом году брал отпуск, но исключительно из-за того, что не стало его отца.

"Очень классно отдохнули, но военным сейчас крайне редко дают отпуска, это настолько повезло, потому что мой муж только в прошлом году был в отпуске. Ему дали этот отпуск только потому, что заболел отец раком, и он умер, к сожалению… Реально это счастливый случай, что мы смогли поехать. К сожалению, у меня не получилось отменить все свои дела, но мы классно провели время", — рассказала Наталья Денисенко.

Интервью с Наталией Денисенко
Интервью с Натальей Денисенко. Фото: скриншот с YouTube

Также украинская актриса рассказала, куда именно она ездила со своим мужем и сыном, и поделилась своими впечатлениями от этого места.

"Мы были в Карпатах, ездили на водопад Гук, я там, как настоящая мавка, позировала", — также добавила украинская актриса.

Отдых Натальи Денисенко и Андрея Фединчика

Не так давно украинская звезда Наталья Денисенко встретила своего мужа-военного Андрея Фединчика, с которым отправилась на семейный отдых на запад Украины. Она делилась разными счастливыми фото и видео со своим любимым и сыном Андреем с долгожданного отдыха.

Наталья Денисенко с мужем Андреем Фединчиком
Актриса Наталья Денисенко с мужем Андреем Фединчиком возле водопада Гук. Фото: Instagram Натальи Денисенко
Наталья Денисенко с сыном
Наталья Денисенко с сыном в Ивано-Франковской области. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала свое стройное тело в купальнике.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Наталья Денисенко показала себя обнаженной в Карпатах.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Наталья Денисенко показала эксклюзивные свадебные фото.

Андрей Фединчик Наталья Денисенко шоу-бизнес украинские звезды

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