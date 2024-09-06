Наталья Денисенко отдохнула с мужем из ВСУ на западе Украины — впечатления актрисы

Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха с мужем, который служит в ВСУ
Украинская актриса и режиссер Наталья Денисенко поделилась впечатлениями от отдыха со своим мужем-военным. Героиня многих телесериалов призналась, каким был для них этот отпуск и где они были вместе с любимым.
Интервью на эту тему Наталья Денисенко дала в программе "Weekend Show" в YouTube.
Наталья Денисенко об отдыхе с мужем-военным
Известная украинская телезвезда Наталья Денисенко признается, что, поскольку военным сейчас очень редко дают отпуска, им очень повезло. По словам актрисы, ее муж только в прошлом году брал отпуск, но исключительно из-за того, что не стало его отца.
"Очень классно отдохнули, но военным сейчас крайне редко дают отпуска, это настолько повезло, потому что мой муж только в прошлом году был в отпуске. Ему дали этот отпуск только потому, что заболел отец раком, и он умер, к сожалению… Реально это счастливый случай, что мы смогли поехать. К сожалению, у меня не получилось отменить все свои дела, но мы классно провели время", — рассказала Наталья Денисенко.
Также украинская актриса рассказала, куда именно она ездила со своим мужем и сыном, и поделилась своими впечатлениями от этого места.
"Мы были в Карпатах, ездили на водопад Гук, я там, как настоящая мавка, позировала", — также добавила украинская актриса.
Отдых Натальи Денисенко и Андрея Фединчика
Не так давно украинская звезда Наталья Денисенко встретила своего мужа-военного Андрея Фединчика, с которым отправилась на семейный отдых на запад Украины. Она делилась разными счастливыми фото и видео со своим любимым и сыном Андреем с долгожданного отдыха.
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