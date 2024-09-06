Потап затролив Олега Винника і цим обурив українців — відео

Український репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер Потап, який вже не перший рік живе за кордоном, вирішив висміяти Олега Винника. Артист зіграв його сценку про "ковток повітря", хоч сам також покинув Україну.

Відео показав у TikTok.

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І Потап, і Олег Винник проживають за кордоном. Втім репера дуже насмішило скандальне відео співака з городиною. У TikTok він виклав відео, на якому стоїть на балконі і начебто хизується городиною. Також до ролика додав аудіо зі схожого відео Винника, який нещодавно оскандалився своїм зверненням до українців "з ковтком повітря".

Відео Потапа так само захейтили українці, як і Винника. Вони вважають, що ніхто з них не кращий за іншого.

Мені цікаво, а чим ти краще за нього?

Ти далеко від нього не втік.

Потапе, з тобою все добре?

Коментарі під відео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська прирівняла Олега Винника до чоловіка-зрадника. Також народний артист України Анатолій Матвієнко заступився за Винника і висміяв його "клона" Андрія Кравченка.