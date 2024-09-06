Потап затролив Олега Винника і цим обурив українців — відео

Потап потролив Винника і нарвався на хейт
Продюсер Потап, який вже не перший рік живе за кордоном, вирішив висміяти Олега Винника. Артист зіграв його сценку про "ковток повітря", хоч сам також покинув Україну.
Відео показав у TikTok.
Потап затролив Олега Винника і цим обурив українців
І Потап, і Олег Винник проживають за кордоном. Втім репера дуже насмішило скандальне відео співака з городиною. У TikTok він виклав відео, на якому стоїть на балконі і начебто хизується городиною. Також до ролика додав аудіо зі схожого відео Винника, який нещодавно оскандалився своїм зверненням до українців "з ковтком повітря".
Відео Потапа так само захейтили українці, як і Винника. Вони вважають, що ніхто з них не кращий за іншого.
- Мені цікаво, а чим ти краще за нього?
- Ти далеко від нього не втік.
- Потапе, з тобою все добре?
Нагадаємо, співачка Оля Цибульська прирівняла Олега Винника до чоловіка-зрадника. Також народний артист України Анатолій Матвієнко заступився за Винника і висміяв його "клона" Андрія Кравченка.
Читайте Новини.LIVE!