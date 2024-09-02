Анатолій Матвієнко назвав Кравченка "проєктом мафії шоу-бізнесу" та підтримав Олега Винника — деталі

Український співак Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk

Народний артист України Анатолій Матвієнко поділився своїми думками щодо конфлікту Олега Винника та Андрія Кравченка. Він вважає, що останнього "створила команда шоу-бізнесу" для спеціального завдання.

Роздумами поділився артист у Facebook.

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Співак Анатолій Матвієнко висловився щодо ситуації навколо репутації артиста Олега Винника.

Народний артист України Анатолій Матвієнко. Фото: facebook/amatviychuk

Він вважає, що українська сцена перетворилася на бізнес чи мафію, "марихунове поле", куди співакам із багаторічним досвідом пробитися надскладно. Втім, свого часу це вдалось Олегу Виннику, який приїхав вже сформованим артистом з-за кордону. Через це йому влаштували "темні часи" інші представники шоу-бізнесу. На думку Матвієнка, зараз ситуація повторилась.

"І справа не в тому, що послужило головною причиною такого від'їзду — фізична хвороба, психологічний стан чи те, що його знову різко прибрали з телеекранів. Так чи інакше, довкола артиста утворився інформаційний вакуум, який швидко почав заповнюватися "псевдопатріотичними" зойками на зразок "втікач" чи навіть "зрадник". Ніхто навіть не задумався, а чому так сталося? Та тому, що він ніколи не був бойовим патроном у тій олігархічній обоймі. Він був самодостатнім громадянином західноєвропейської держави", — написав народний артист.

Андрій Кравченко копіює Олега Винника. Фото: instagram/andrii_kravch

Через це і заява Винника про повернення була сприйнята дуже агресивно. Адже за час його відсутності створили зірку "на заміну" — Андрія Кравченка. До того ж популярні артисти начебто не схотіли знову ділитись заробітком.

"Суперприбутки всіх, хто годувався з цього бізнесу, впали. А тут раптом ще й Олег Винник оголосив про своє повернення. І всі Дантеси, Макси Барських і Манатіки дружно застогнали в передчутті того, що залишки пирога тепер доведеться ділити не на трьох, а на чотирьох!" — додав композитор.

Олег Винник заважає іншим українським артистам. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Анатолій Матвієнко переконаний, що Андрій Кравченко — дійсно двійник Винника. Він вважає, що його використовує у своїх цілях "верхівка" шоубізнесу. І йому навіть шкода парубка.

"У жодній мірі не применшую здібності Андрія Кравченка і його талант, я йому відверто не заздрю: погодитися на роль такого собі ментального двійника існуючого популярного артиста, щоб намагатися витіснити навіть згадку про нього — це дуже некрасива справа. Бо, окрім того, що він може залишитись "винником номер два", це ще не гарантує йому присутність серед "топзірок". Бо один лише порух чийогось вказівного пальця — і він назавжди зникне з телеекранів", — додав артист.

Андрій Кравченко дійсно схожий на Олега Винника. Фото: instagram.com/andrii_kravch

Нагадаємо, фанати Олега Винника розкритикували нову пісню Андрія Кравченка. Також молодий артист висловився щодо зверхнього ставлення Винника до нього.