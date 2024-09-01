Валерія Барон розкритикувала "двійника" Олега Винника

Співак Олег Винник із помічницею Валерією Барон. Фото: facebook.com/baron.valeriia

Керівниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон розкритикувала нову пісню Андрія Кравченка. Жінка стверджує, що артист копіює творчість Винника.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Барон натякає на те, що Кравченко скористався піаром на шоу "Говорить вся країна" і випустив свій трек. Саме в цьому випуску шоу Винник вперше за три роки з'явився на телебаченні. На її думку, новий трек Кравченко копією пісню Винника "Вовчиця".

"Цариця-Вовчиця", "Що тобі сниться-спиться чи не спиться" Просто гра слів, і головне — чітко букву Ц проговорити, розставити акценти. От і хіт. (Висновки мною зроблено на підставі прослуховування приспіву, далі не чула). А ще, потім фотосесія (чи щось подібне) в ексклюзивному темному одязі з прикрасами на комірчику. Не можу зрозуміти, чому мене не залишає думка: я це вже бачила колись, давно... І да, не вистачає підпису: я не він", — потролила Кравченко Валерія Барон.

Вона також додала, що пісні не "народжуються" за декілька днів.

Сам же Андрій Кравченко поки ніяк не відреагував на критику Барон.

Нагадаємо, Олег Винник вперше сказав, що думає про свого "двійника" Андрія Кравченка. Також українців обурила зверхня поведінка Винника, який спробував виправдатися за втечу з України.