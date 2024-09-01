Валерия Барон раскритиковала "двойника" Олега Винника

Певец Олег Винник с помощницей Валерией Барон. Фото: facebook.com/baron.valeriia

Руководительница официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон раскритиковала новую песню Андрея Кравченко. Женщина утверждает, что артист копирует творчество Винника.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Барон намекает на то, что Кравченко воспользовался пиаром на шоу "Говорить вся країна" и выпустил свой трек. Именно в этом выпуске шоу Винник впервые за три года появился на телевидении. По ее мнению, новый трек Кравченко является копией песни Винника "Волчица".

"Царица-Волчица", "Что тебе снится-спится или не спится" Просто игра слов, и главное — четко букву Ц проговорить, расставить акценты. Вот и хит. (Выводы мною сделаны на основании прослушивания припева, дальше не слышала). А еще, потом фотосессия (или что-то подобное) в эксклюзивной темной одежде с украшениями на воротничке. Не могу понять, почему меня не оставляет мысль: я это уже видела когда-то, давно... И да, не хватает подписи: я не он", — сказала Кравченко Валерия Барон.

Она также добавила, что песни не "рождаются" через несколько дней.

Сам же Андрей Кравченко пока никак не отреагировал на критику Барон.

Напомним, Олег Винник впервые сказал, что думает о своем "двойнике" Андрее Кравченко. Также украинцев возмутило пренебрежительное поведение Винника, которым он попытался оправдаться за побег из Украины.