Анатолий Матвиенко назвал Кравченко "проектом мафии шоу-бизнеса" и поддержал Олега Винника.

Украинский певец Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk

Народный артист Украины Анатолий Матвиенко поделился своим мнением о конфликте Олега Винника и Андрея Кравченко. Он считает, что последнего "создала команда шоу-бизнеса" для специальной задачи.

Размышлениями поделился артист в Facebook.

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Певец Анатолий Матвиенко высказался по поводу ситуации вокруг репутации артиста Олега Винника.

Народный артист Украины Анатолий Матвиенко. Фото: facebook/amatviychuk

Он считает, что украинская сцена превратилась в бизнес или мафию, "марихуновое поле", куда певцам с многолетним опытом пробиться сверхсложно. Впрочем, в свое время это удалось Олегу Виннику, который приехал уже сформированным артистом из-за границы. Поэтому ему устроили "темные времена" другие представители шоу-бизнеса. По мнению Матвиенко, сейчас ситуация повторилась.

"И дело не в том, что послужило главной причиной такого отъезда — физическая болезнь, психологическое состояние или то, что его снова резко убрали с телеэкранов. Так или иначе, вокруг артиста образовался информационный вакуум, который быстро начал заполняться "псевдопатриотическими" вскриками вроде "беглец" или даже "изменник". Никто даже не задумался, а почему так случилось? Не потому ли, что он никогда не был боевым патроном в той олигархической обойме. Он был самодостаточным гражданином европейского государства", — заявил артист.

Андрей Кравченко копирует Олега Винника. Фото: instagram/andrii_kravch

Поэтому и заявление Винника о возвращении было воспринято очень агрессивно. Ведь за время его отсутствия была создана звезда "на замену" — Андрей Кравченко. К тому же популярные артисты якобы не захотели снова делиться заработком.

"Суперприбыли всех, кто кормился с этого бизнеса, упали. А тут вдруг еще и Олег Винник объявил о своем возвращении. И все Дантесы, Максы Барских и Манатики дружно застонали в предвкушении того, что остатки пирога теперь придется делить не на троих, а на четырех!" —добавил композитор.

Олег Винник мешает другим украинским артистам. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Анатолий Матвиенко убежден, что Андрей Кравченко действительно двойник Винника. Он считает, что его использует в своих целях "верхушка" шоу-бизнеса. И ему даже жалко парня.

"Ни в коей мере не умаляю способности Андрея Кравченко и его талант, я ему откровенно не завидую: согласиться на роль некоего ментального двойника существующего популярного артиста, чтобы пытаться вытеснить даже упоминание о нем, — это очень некрасивое дело. Потому что, кроме того, что он может остаться "виновником номер два", это еще не гарантирует ему присутствие среди "топ-звезд". Потому лишь одно движение руки — и он навсегда пропадет с телеэкранов", — добавил Матвиенко.

Андрей Кравченко действительно похож на Олега Винника. Фото: instagram.com/andrii_kravch

Напомним, фанаты Олега Винника подвергли критике новую песню Андрея Кравченко. Также молодой артист высказался по поводу пренебрежительного отношения Винника к нему.