Потап потролил Винника и нарвался на хейт
Продюсер Потап, уже не первый год живущий за границей, решил высмеять Олега Винника. Артист сыграл его сценку о "глоток воздуха", хотя сам тоже покинул Украину.
Видео показал у TikTok.
Потап затронул Олега Винника и этим возмутил украинцев
И Потап, и Олег Винник проживают за границей. Впрочем, репера очень насмешило скандальное видео певца с овощами. В TikTok он выложил видео, на котором стоит на балконе и вроде бы хвастается овощами. Также к ролику добавил аудио из похожего видео Винника, недавно оскандалившегося своим обращением к украинцам "с глотком воздуха".
Видео Потапа так же захейтели украинцы, как и Винника. Они считают, что никто из них не лучше другого.
- Мне интересно, а чем ты лучше его?
- Ты далеко от него не ушел.
- Потап, с тобой все хорошо?
Напомним, певица Оля Цыбульская приравняла Олега Винника к мужчине-изменнику. Также народный артист Украины Анатолий Матвиенко вступился за Винника и высмеял его "клона" Андрея Кравченко.
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