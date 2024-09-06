Потап затронул Олега Винника и этим возмутил украинцев.

Украинский рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер Потап, уже не первый год живущий за границей, решил высмеять Олега Винника. Артист сыграл его сценку о "глоток воздуха", хотя сам тоже покинул Украину.

Видео показал у TikTok.

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И Потап, и Олег Винник проживают за границей. Впрочем, репера очень насмешило скандальное видео певца с овощами. В TikTok он выложил видео, на котором стоит на балконе и вроде бы хвастается овощами. Также к ролику добавил аудио из похожего видео Винника, недавно оскандалившегося своим обращением к украинцам "с глотком воздуха".

Видео Потапа так же захейтели украинцы, как и Винника. Они считают, что никто из них не лучше другого.

Мне интересно, а чем ты лучше его?

Ты далеко от него не ушел.

Потап, с тобой все хорошо?

Комментарии под видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Напомним, певица Оля Цыбульская приравняла Олега Винника к мужчине-изменнику. Также народный артист Украины Анатолий Матвиенко вступился за Винника и высмеял его "клона" Андрея Кравченко.