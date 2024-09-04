Цибульська розкритикувала "повернення" Олега Винника

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Відома співачка Оля Цибульська прокоментувала "повернення" в український шоу-біз співака Олега Винника. Зірка порівняла його із невірним хлопцем, який нині намагається повернутися до своєї дівчини після зради.

Про це вона розповіла в коментарі шоу "ЖВЛ".

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Виконавиця розкритикувала Олега Винника, який на початку війни виїхав до Німеччини, а нині намагається повернутися в український шоу-біз, залишаючись за кордоном. Артист повернувся у соцмережі та випустив нову пісню, втім нарвався на хейт з боку українців. Користувачі соцмереж не розуміють, чому співак втік у такий складний для його країни час.

Цибульська порівняла Винника із ловеласом, який довгий час зраджував вірній дівчині, а через деякий час повернувся та зізнається у коханні.

"Це, знаєте, як чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як любить, як без неї не може, а потім через два роки приплив і каже: "Я без тебе не можу", — зазначила Цибульська.

Артистка впевнена, що кожен сам повинен для себе вирішувати, чи пробачати Винникові. Сама ж зірка ніколи б не прийняла назад такого "коханого".

"Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчата нехай вирішують. Мені здається, вже час набратися здорового глузду та зрозуміти, що артист з України та український артист — це два різні артисти", — додала вона.

Нагадаємо, фанати Олега Винника розкритикували нову пісню Андрія Кравченка. Також молодий артист висловився щодо зверхнього ставлення Винника до нього.