Цыбульская раскритиковала "возвращение" Олега Винника

Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya

Известная певица Оля Цыбульская прокомментировала "возвращение" в украинский шоу-биз певца Олега Винника. Звезда сравнила его с неверным парнем, который пытается вернуться к своей девушке после измены.

Об этом она рассказала в комментарии шоу "ЖВЛ".

Читайте также:

Цыбульская о Виннике

Исполнительница раскритиковала Олега Винника, который в начале войны уехал в Германию, а ныне пытается вернуться в украинский шоу-биз, оставаясь за границей. Артист вернулся в соцсети и выпустил новую песню, но нарвался на хейт со стороны украинцев. Пользователи соцсетей не понимают, почему певец уехал в столь сложное для его страны время.

Цыбульская сравнила Винника с ловеласом, который долгое время изменял верной девушке, а через некоторое время вернулся и признается в любви.

"Это, знаете, как мужчины некоторые есть в жизни. Он тебя обманул, кинул, бросил, где-то шлялся с какой-то, прижимался, говорил ей, как любит, как без нее не может, а потом через два года приплыл и говорит: "Я без тебя не могу", — отметила Цыбульская.

Артистка уверена, что каждый сам должен для себя решать, простить ли Виннику. Сама же звезда никогда бы не приняла назад такого любимого.

"Я бы такого мужика на порог не пустила, а девушки пусть решают. Мне кажется, пора набраться здравого смысла и понять, что артист из Украины и украинский артист — это два разных артиста", — добавила она.

Напомним, фанаты Олега Винника подвергли критике новую песню Андрея Кравченко. Также молодой артист высказался по поводу пренебрежительного отношения Винника к нему.