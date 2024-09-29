Ребел Уилсон вышла замуж за любимую

Ребел Уилсон сыграла свадьбу с любимой
Известная австралийская актриса Ребел Уилсон тайно женилась на своей партнерше Рамоне Агруме. Свадьбу праздновали в Италии.
Об этом пишет Page Six.
Ребел Уилсон и Рамона Агрума обменялись свадебными клятвами
Источники сообщили, что девушки обменялись клятвами в субботу, 28 сентября. Свадебная церемония прошла на Сардинии в Италии.
Влюбленные поженились через два года после того, как публично объявили о своем романе в июне 2022 года.
В ноябре 2022 года суррогатная мать родила влюбленным дочь Ройс Лилиан.
Меньше чем через год отношений они обручились. Уилсон призналась в любви своей нынешней жене в 2023 году перед замком Спящей красавицы в Диснейленде на День святого Валентина.
Напомним, актриса Дарья Петрожицкая раскрыла детали предстоящей свадьбы с любимым, немецким финансовым аналитиком по имени Алексей. А также певица Лана Дель Рэй тайно вышла замуж.
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