Ребел Уилсон вышла замуж за любимую

Американская актриса Ребел Уилсон с любимой Рамоной Агрумой. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон тайно женилась на своей партнерше Рамоне Агруме. Свадьбу праздновали в Италии.

Об этом пишет Page Six.

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Источники сообщили, что девушки обменялись клятвами в субботу, 28 сентября. Свадебная церемония прошла на Сардинии в Италии.

Влюбленные поженились через два года после того, как публично объявили о своем романе в июне 2022 года.

В ноябре 2022 года суррогатная мать родила влюбленным дочь Ройс Лилиан.

Меньше чем через год отношений они обручились. Уилсон призналась в любви своей нынешней жене в 2023 году перед замком Спящей красавицы в Диснейленде на День святого Валентина.

Напомним, актриса Дарья Петрожицкая раскрыла детали предстоящей свадьбы с любимым, немецким финансовым аналитиком по имени Алексей. А также певица Лана Дель Рэй тайно вышла замуж.