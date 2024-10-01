Ребел Уилсон сыграла свадьбу.

Американская актриса Ребел Уилсон с любимой Рамоной Агрумой. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон в конце сентября тайно женилась на своей партнерше Рамоне Агруме. В сети появились кадры по свадебной церемонии.

Соответствующие кадры были опубликованы в Page Six.

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Актриса подтвердила радостное событие в соцсетях.

"Женны. Сардиния 28.9.24", — подписала свадебный кадр звезда.

Влюбленные пошли к алтарю в свадебных платьях с открытыми плечами от Pronovias.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума обменялись обетами под красивой цветочной аркой. Они держались за руки, пока официальный представитель проводил церемонию для их близких друзей и семьи. Влюбленные скрепили обет сладким поцелуем.

Свадьба Ребел Уилсон Фото: BACKGRID

Ребел Уилсон вышла замуж. Фото: BACKGRID

Ребел Уилсон и Рамона Агрума целуются. Фото: BACKGRID

Свадебная церемония Ребел Уилсон. Фото: BACKGRID

Уилсон и Агрума впервые рассказали о своем романе в июне 2022 года. В том же году актриса совершила каминг-аут. В феврале следующего года влюбленные обручились в Диснейленде в День святого Валентина. Они вместе воспитывают дочь Ройс Лилиан, которую в ноябре 2022 года им родила суррогатная мать.

Напомним, актриса Дарья Петрожицкая раскрыла детали предстоящей свадьбы с любимым, немецким финансовым аналитиком по имени Алексей. А также певица Лана Дель Рэй тайно вышла замуж.