Украинский телеведущий Александр Педан. Фото: "Люкс ФМ"

Шоумен Александр Педан объяснил, почему в 42 года решил поступать в университет. Он хочет получить еще одно образование.

Подробностями поделился в интервью для "Люкс ФМ" .

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Александр Педан стремится получить высшее образование

Александр Педан избрал специальность "Публичное управление" в университете. Он стремится получить второе высшее образование. Шоумен решил учиться, чтобы в его мозгу создавались новые нейронные связи и интерес к созданию государства.

"Я поступаю для того, чтобы учиться. Это второе высшее образование, оно не дает от армии отсрочки, я просто иду учиться ради учиться, потому что после 40 тебе нужно создавать новые нейронные связи, а если говорить другими категориями, то я иду на "Публичное управление", где очень хочу разобраться собственно в создании государства и еще больше создавать таких классных коллабораций от общественного сектора, государства, частного сектора", — рассказал он.

Однако, Педан не стремится "ворваться" в политику. Хотя раньше уже получал предложения. В списке его целей разобраться в госсекторе, чтобы уметь сотрудничать с ним.

Я уже отказывался несколько раз от таких предложений. Я не хочу сейчас идти в госсектор. Я хочу его понимать, чтобы с ним больше и качественнее сотрудничать. Я вижу будущее Украины в коллаборации: государство, общественные организации и частный сектор. Только так мы сможем многое изменить", — отметил ведущий.

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