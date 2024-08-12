Олександр Педан прагне здобути вищу освіту — деталі

Український телеведучий Олександр Педан. Фото: "Люкс ФМ"

Шоумен Олександр Педан пояснив, чому в 42 роки вирішив вступати до університету. Він хоче отримати ще одну освіту.

Подробицями поділився в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

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Олександр Педан прагне здобути вищу освіту

Олександр Педан обрав спеціальність "Публічне управління" в університеті. Він прагне здобути другу вищу освіту. Шоумен вирішив навчатися, аби в його мозку створювалися нові нейронні зв'язки та має інтерес до державотворення.

"Я вступаю для того, щоб учитися. Це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочки, я просто йду вчитися заради того, щоб учитися, бо після 40 тобі треба створювати нові нейронні зв'язки, а якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися власне в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", — розповів він.

Однак, Педан не прагне "увірватися" в політику. Хоча раніше вже отримував пропозиції. У списку його цілей — розібратися в держсекторі, аби вміти співпрацювати з ним.

"Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. Я не хочу зараз йти до держсектору. Я хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Я вбачаю майбутнє України в колаборації: держава, громадські організації і приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити", — зазначив ведучий.

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