Александр Педан поздравил жену Инну с 21-й годовщиной брака

Украинский телеведущий Александр Педан. Фото: instagram.com/pedanos/

Известный украинский телеведущий Александр Педан щемяще обратился к жене Инне. В пятницу, 11 октября, супруги празднуют 21-ю годовщину брака.

Об этом шоумен рассказал на своей странице в Instagram.

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Шоумен поделился с подписчиками архивной фотографией 2003 года, сделанной в день их с любимой свадьбы.

Педан благодарен Инне за двух замечательных детей и поддержку.

"Моя Инна Педан. Мы 21 год женаты! Это пол жизни вместе. Безгранично люблю! Невероятно благодарен за детей! Спасибо за все "в горе и радости". Ценю, как друга. Уважаю, как профессионала, что не остановилась и нашла себя. Дальше вместе", — обратился к жене Александр.

Александр и Инна Педан в день свадьбы. Фото: instagram.com/pedanos/

Напомним, инсайдеры "слили" фото со свадьбы Ребел Уилсон в Италии. А также стала известна вероятная причина разрыва Канье Веста с эпатажной женой.