Проблеми у шлюбі Каньє Веста — чи розлучиться подружжя

Американський репер Каньє Вест. Фото: Reuters

Шлюб Каньє Веста та Б'янки Цензорі міг зазнати краху через "високі очікування" репера. Інсайдери розповіли, чи може подружжя розлучитися найближчим часом.

Про це пише Page Six.

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Пара, яка одружилася в грудні 2022 року, нещодавно зіштовхнулася з негараздами у шлюбі.

"У них було багато розбіжностей через те, що Каньє має високі очікування щодо неї та шлюбу. Б'янка знала, на що йде, коли виходила заміж за Каньє, але з плином часу спосіб життя став даватися взнаки", — розповів інсайдер.

Цензорі, яка часто подорожує світом зі своїм знаменитим чоловіком, також нібито "втомилася від подорожей" і хоче залишатися в Лос-Анджелесі на довший період часу.

Попри сімейні негаразди, стосунки репера та архітекторки зараз "в порядку".

"Наразі вони не планують розлучатися", — додало джерело.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста не одягає пікантних суконь та топів, коли його немає поруч. Також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.