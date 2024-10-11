Проблеми у шлюбі Каньє Веста — чи розлучиться подружжя

Інсайдери розкрили ймовірну причину проблем у шлюбі Каньє Веста з епатажною дружиною
Шлюб Каньє Веста та Б'янки Цензорі міг зазнати краху через "високі очікування" репера. Інсайдери розповіли, чи може подружжя розлучитися найближчим часом.
Про це пише Page Six.
Проблеми у шлюбі Каньє Веста
Пара, яка одружилася в грудні 2022 року, нещодавно зіштовхнулася з негараздами у шлюбі.
"У них було багато розбіжностей через те, що Каньє має високі очікування щодо неї та шлюбу. Б'янка знала, на що йде, коли виходила заміж за Каньє, але з плином часу спосіб життя став даватися взнаки", — розповів інсайдер.
Цензорі, яка часто подорожує світом зі своїм знаменитим чоловіком, також нібито "втомилася від подорожей" і хоче залишатися в Лос-Анджелесі на довший період часу.
Попри сімейні негаразди, стосунки репера та архітекторки зараз "в порядку".
"Наразі вони не планують розлучатися", — додало джерело.
Нагадаємо, дружина Каньє Веста не одягає пікантних суконь та топів, коли його немає поруч. Також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.
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