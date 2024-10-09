Каньє Вест сходив на шопінг з дружиною

Американський репер Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Репера Каньє Веста та його молоду дружину Б'янку Цензорі на тлі чуток про розлучення помітили на публіці. Подружжя проводило вільний час на шопінгу у Японії.

Про це повідомляє Page Six.

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Репер та австралійська архітекторка були помічені під час шопінгу в торговому центрі у Токіо. Папараці "піймали" подружжя разом на наступний день після того, як ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що вони розходяться.

На опублікованих кадрах, модель обхопила руками обличчя Каньє, коли вони піднімалися на ескалаторі на вищий поверх. Вона також тримала його руку, коли вони заходили до магазину.

Власник бренду Yeezy був одягнений у сорочку з довгими рукавами та штани в тон, а Цензорі — у обтислий топ та лосини із пір'ям.

Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі у Токіо. Фото: BackGrid

Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі разом на шопінгу. Фото: BackGrid

Раніше один із інсайдерів заявляв, що репер планує розлучитися з дружиною і жити в Токіо.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста не одягає пікантних суконь та топів, коли його немає поруч. Також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.