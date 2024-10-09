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Канье Вест на фоне слухов о разводе показался на совместном шоппинге с эпатажной женой

9 октября 2024 10:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Канье Вест сходил на шоппинг с женой
Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Рэпера Канье Веста и его молодую жену Бьянку Цензори на фоне слухов о разводе заметили на публике. Супруги проводили свободное время на шопинге в Японии.

Об этом сообщает Page Six.

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Рэпер и австралийская архитектор были замечены во время шопинга в торговом центре в Токио. Папарацци "поймали" супругов вместе на следующий день после того, как СМИ начали распространять информацию, что они расходятся.

На опубликованных кадрах модель обхватила руками лицо Канье, когда они поднимались на эскалаторе на высший этаж. Она тоже держала его руку, когда они заходили в магазин.

Владелец бренда Yeezy был одет в рубашку с длинными рукавами и брюки в тон, а в Цензоре — в облегающий топ и лосины с перьями.

Канье Вест и его жена Бьянка Цензори опровергли слухи о разводе
Канье Вест и его жена Бьянка Цензори в Токио. Фото: BackGrid
Канье Вест и его жена Бьянка Цензори вместе в торговом центре
Канье Вест и его жена Бьянка Цензори вместе на шопинге. Фото: BackGrid

Ранее один из инсайдеров заявлял, что рэпер планирует расстаться с женой и жить в Токио.

Напомним, жена Канье Веста не одевает пикантных платьев и топов, когда его нет рядом. Также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.

Канье Уэст развод отношения зарубежные звезды Бьянка Цензори

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