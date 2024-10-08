Каньє Вест і Бьянка Цензорі розійшлися

Американський репер Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Репер Каньє Вест і Бьянка Цензорі розлучаються. Папараці останнім часом "ловлять" музиканта наодинці.

За інформацією видання TMZ, у пари настала чорна смуга.

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Джерела видання повідомляють, що Каньє та Б'янка розійшлися кілька тижнів тому. Як повідомляє видання, репер планує найближчим часом розлучитися з 29-річною Цензорі і жити в Токіо.

За останні кілька тижнів Веста кілька разів бачили наодинці. 19 вересня папараці зловили пару в токійському супермаркеті з двома дітьми від першої дружини репера Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста не одягає пікантних суконь та топів, коли його немає поруч. Також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.