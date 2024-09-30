Каньє Вест наробив дурниць у плануванні маєтку в Малібу — причини

Репер та власник бренду одягу Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Репер Каньє Вест мріяв створити унікальний маєток у Малібу, однак його плани канули в лету. Після продажу з'ясувалось, що примхи артиста зіпсували будівлю.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Каньє Вест наробив дурниць у плануванні маєтку в Малібу

Артист Каньє Вест продав свій маєток у Малібу. Три роки тому він купив його за майже 60 мільйонів доларів. Однак, повністю знищив масштабний ремонт і позбувся "проблеми" втративши 36 мільйонів.

Колишній маєток Каньє Веста. Фото: Page Six

Будівлю викупила каліфорнійська краудфандингова компанія Belwood Investments, а генеральний директор Бо Белмонт поділився враженнями від ідей Каньє Веста журналістам Los Angeles Times.

"Це був справді дурний крок. Дійсно без мети. Він одноосібно зруйнував цей архітектурний шедевр. Моя мета — зробити так, ніби Каньє там ніколи не було. Будинок відновлять у тому стані, яким він був", — заявив Белмонт.

Уточнимо, що Каньє зняв вікна, двері, позбувся електрики та сантехніки. Він хотів перетворити сходи на гірку, підлогу — на батути та замаскувати зовнішню частину будинку.

"Щоб втілити такий задум, потрібен був би ретельний аналіз… Це процес, а він робить все по-своєму. Однак, це Малібу, їм байдуже, хто ти, вони притягнуть тебе до відповідальності", — додав Белмонт.

Колишній маєток Каньє Веста у Малібу. Фото: Page Six

Каліфорнійська компанія прагне відновити та зберегти архітектурну перлину відомого Тадао Андо, щоб поновити її статус "перлини Малібу".

"Це придбання є прикладом прагнення Belwood Investments трансформувати об’єкти, що мають історичне та архітектурне значення, одночасно забезпечуючи виняткову віддачу для наших інвесторів", — додали представники.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста не вдягає пікантних суконь та топів, коли його немає поруч. Також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.