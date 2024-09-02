Як Б'янка Цензорі вдягається поки Каньє Вест не бачить — відео

Американський репер Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі

У мережу злили відео з камер спостереження, на яких скандальна світська левиця Б'янка Цензорі нестандартно вдягнена. Замість оголених грудей та відсутності штанів вона обрала закритий спортивний костюм.

Власник ресторану Марк Елкхурі оприлюднив цікаве відео на своїй сторінці в Instagram.

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Як Б'янка Цензорі вдягається, поки Каньє Вест не бачить

У мережу злили відео з камер спостереження закладу College Dropout Burgers у Мельбурні (Австралія). Зйомка відбулась ще 24 травня, однак поширювати почали лише зараз. Тоді Б'янка Цензорі приїхала до рідних без свого чоловіка і втратила свій зухвалий вигляд.

Якщо біля репера вона завжди практично гола, то тепер вдягнула чорний спортивний костюм і прикривала обличчя капюшоном. У неї був дійсно наляканий вигляд.

"У мене всюди шпигуни. Йізі, як справи, а?" — підписав відео власник закладу, який його поширив. У такий спосіб він спробував насміхатися з скандального артиста. Особливо коли додав, що це "може бути неофіційний кліп" на пісню Каньє Back To Me".

Друзі та родина Б'янки Цензорі вже понад рік б'ють на сполох. Вони переконані, що саме чоловік дівчини змушує її привселюдно оголюватись та завдяки її тілу підіймає собі рейтинги.

Репер Каньє Вест контролює дружину. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Нагадаємо, колишня Веста Кім Кардаш'ян копіює вульгарні образи Б'янки Цензорі. Також друзі дружини Веста вважають, що вона почала запивати проблеми в школі алкоголем.