Кім Кардаш'ян прогулялася Лос-Анджелесом без штанів — фото

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян перефарбувалася у блондинку та показалася в новому сміливому образі. Шанувальники звинувачують зірку у тому, що вона копією стиль дружини Каньє Веста Б'янки Ченсорі.

Новими фото Кім поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На нових кадрах бізнесвумен була схожою на дружину колишнього чоловіка Каньє Веста. Під час прогулянки в Лос-Анджелесі вона показалася у білому боді та напівпрозорих колготках в тон.

Кардашян доповнила свій образ мокрою зачіскою, капцями на танкетці, яскравим золотим браслетом та намистом з підвіскою.

Кім Кардаш'ян стала білявкою. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш'ян забула вдягнути штани. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш'ян повторює образ за Б'янкою Ченсорі. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Новий образ Кім нагадує білий корсет і прозорі білі колготки, які вдягала під час вечері із її колишнім чоловіком Каньє Вестом нинішня дружина репера Б'янка Ченсорі.

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BackGrid

Шанувальники звинуватили Кардаш'ян у тому, що вона копією стиль Б'янки.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста прийшла у бікіні у культовий ресторан. А раніше ми писали, що пластичний хірург розповів про пишні принади дружини Каньє Веста.