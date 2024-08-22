Ким Кардашьян прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов.

Ким Кардашьян копирует вульгарные образы жены своего бывшего Канье Веста
Американская бизнесвумэн Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку и показалась в новом смелом образе. Поклонники обвиняют звезду в том, что копирует стиль жены Канье Веста Бьянки Ченсори.
Новыми фото Ким поделилась на своей странице в Instagram.
Блондинка Ким без штанов
На новых кадрах бизнесвумен была похожа на жену бывшего мужа Канье Веста. Во время прогулки в Лос-Анджелесе она показалась в белом боди и полупрозрачных колготках в тон.
Кардашьян дополнила свой образ мокрой прической, тапочками на танкетке, ярким золотым браслетом и ожерельем с подвеской.
Новый образ Ким напоминает белый корсет и прозрачные белые колготки, которые одевала во время ужина с ее бывшим мужем Канье Вестом нынешняя жена рэппера Бьянка Ченсори.
Поклонники обвинили Кардашьян в том, что она копирует стиль Бьянки.
Напомним, жена Канье Веста пришла в бикини в культовый ресторан. А раньше мы писали, что пластический хирург рассказал о пышных формах жены Канье Веста.
Читайте Новини.LIVE!