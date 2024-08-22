Ким Кардашьян прогулялась по Лос-Анджелесу без штанов.

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американская бизнесвумэн Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку и показалась в новом смелом образе. Поклонники обвиняют звезду в том, что копирует стиль жены Канье Веста Бьянки Ченсори.

Новыми фото Ким поделилась на своей странице в Instagram.

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На новых кадрах бизнесвумен была похожа на жену бывшего мужа Канье Веста. Во время прогулки в Лос-Анджелесе она показалась в белом боди и полупрозрачных колготках в тон.

Кардашьян дополнила свой образ мокрой прической, тапочками на танкетке, ярким золотым браслетом и ожерельем с подвеской.

Ким Кардашьян стала блондинкой. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян забыла надеть штаны. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким Кардашьян повторяет образ за Бьянкой Ченсори. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Новый образ Ким напоминает белый корсет и прозрачные белые колготки, которые одевала во время ужина с ее бывшим мужем Канье Вестом нынешняя жена рэппера Бьянка Ченсори.

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BackGrid

Поклонники обвинили Кардашьян в том, что она копирует стиль Бьянки.

Напомним, жена Канье Веста пришла в бикини в культовый ресторан. А раньше мы писали, что пластический хирург рассказал о пышных формах жены Канье Веста.