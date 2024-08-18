У мережі рознесли вбрання Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Кім Кардаш'ян здивувала виходом у вбранні від власного бренду Skims, фанати розкритикували модний вибір бізнесвумен. Зірку бачили у стильному образі в Нью-Йорку.

Про це пише Daily Mail.

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Кім була у вбранні нижче колін жовтого кольору. Зірка додала туфлі з гострими носами, а зверху приміряла колготки. Деякі фанати сказали, що 43-річна зірка виглядала набагато старшою за свою маму Кріс Дженнер, якій 68 років, завдяки "бабусиним" панчохам.

Одна людина навіть порівняла дизайнерську міні-сумку Кім ERL за 1 290 доларів із "пухнастим килимком для ванної".

"Вона насправді виглядає старшою за свою матір…".

"Їй платять за те, щоб носити туфлі, черевики та легінси, які схожі на бабусині панчохи", —пишуть у мережі.

Однак деякі люди стали на захист мільярдерки.

"Я не фанат Кардаш’ян, але вона явно не виглядає старшою за свою матір…давайте будемо чесними", — коментують фоловери.

Зірка реаліті-шоу, яка в минулому мала багато проблем зі сталкерами, нещодавно подала запит на заборону наближатися Мелвіну Джеффрі Конлі.

Джерелом її страхів щодо Конлі була розмова, яку вона мала з колегою по фільму "Американська історія жахів: Делікатна" Еммою Робертс. Раніше у 33-річної актриси була сварка з ймовірним переслідувачем після того, як він увірвався до неї додому, а потім зателефонував їй зі стаціонарного телефону.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова приміряла сукню від зірки реаліті-шоу.