В сети разнесли наряды Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Ким Кардашьян удивила выходом в платье от собственного бренда Skims, фанаты раскритиковали модный выбор бизнесвуман. Звезду видели в стильном образе в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким была в наряде ниже колен желтого цвета. Звезда добавила туфли с острыми носами, а сверху примеряла колготки. Некоторые фанаты сказали, что 43-летняя миллиардерша выглядела намного старше своей матери Крис Дженнер, которой 68 лет, благодаря "бабушкиным" чулкам.

Один человек даже сравнил дизайнерскую мини-сумку Ким ERL за 1 290 долларов с "пушистым ковриком для ванной".

"Она на самом деле выглядит старше своей матери…".

"Ей платят за то, чтобы носить туфли, ботинки и леггинсы, похожие на бабушкины чулки", — пишут в сети.

Однако некоторые люди встали на защиту знаменитости.

"Я не фанат Кардашьян, но она явно не выглядит старше своей матери…давайте будем честными", — комментируют фолловеры.

Звезда реалити-шоу, имевшая в прошлом много проблем со сталкерами, недавно подала запрос на запрет приближаться Мелвину Джеффри Конли.

Источником ее страхов по поводу Конли был разговор, который она имела с коллегой по фильму "Американская история ужасов" Эммой Робертс. Ранее у 33-летней актрисы была стычка с вероятным преследователем после того, как он ворвался к ней домой и позвонил ей со стационарного телефона.

Напомним, Анна Ризадинова примеряла платье от звезды реалити-шоу.