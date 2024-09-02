Как Бьянка Цензори одевается пока Канье Вест не видит.

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори

В сеть слили видео с камер наблюдения, на которых скандальная светская львица Бьянка Цензори нестандартно одета. Вместо обнаженной груди и отсутствия брюк, она выбрала закрытый спортивный костюм.

Владелец ресторана Марк Элкхури обнародовал интересное видео на своей странице в Instagram.

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В сеть слили видео с камер наблюдения заведения College Dropout Burgers в Мельбурне (Австралия). Съемка прошла еще 24 мая, однако распространять их начали только сейчас. Тогда Бьянка Цензори приехала к родным без своего мужа и потеряла свой дерзкий вид.

Если у рэпера она всегда практически голая, то теперь надела черный спортивный костюм и прикрывала лицо капюшоном. У нее был действительно испуганный вид.

"У меня повсюду шпионы. Йизи, как дела, а?" — подписал видео владелец заведения, которое его распространило. Таким образом он попытался насмехаться над скандальным артистом. Особенно когда добавил, что это "может быть неофициальный клип" на песню Канье "Back To Me"".

Друзья и семья Бьянки Цензори уже больше года бьют тревогу. Они убеждены, что мужчина девушки заставляет ее публично обнажаться и благодаря ее телу поднимает себе рейтинги.

Рэпер Канье Вест контролирует жену. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Напомним, бывшая Веста Ким Кардашьян копирует вульгарные образы Бьянки Цензори. Также друзья супруги Веста считают, что она начала запивать проблемы в школе алкоголем.