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Запиває проблеми алкоголем — друзі Б'янки Цензорі хочуть забрати її від Каньє Веста

14 серпня 2024 08:00
Антоніна Завадська - Редактор
Б'янка Цензорі почала пити через проблеми з Каньє Вестом — деталі
Репер Каньє Вест із дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Антоніна Завадська - Редактор

Дружина Каньє Веста почала запивати проблеми алкоголем. Друзі Б'янки Цензорі схвильовані та вважають, що вона повинна врешті покинути свого чоловіка. Адже вже йдеться навіть не про оголення, а про її безпеку. 

Повідомляє Daily Mail з посиланням на свої джерела.

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Б'янка Цензорі почала пити через проблеми з Каньє Вестом

Друзі світської левиці заявили, що вона почала вживати алкоголь. Цензорі у такий спосіб намагається впоратися з проблемами, які на неї звалились у шлюбі. Близькі дівчини прагнуть її врятувати.  

Репер Каньє Вест контролює дружину. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Репер Каньє Вест контролює дружину. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Б'янка почала відчувати себе гірше, коли колишній керівник апарату Веста Майло Яннопулос висунув низку звинувачень проти її чоловіка. Репера звинуватили у тому, що він підсів на закис азоту (або "газ, що веселить"), який йому постачав його стоматолог Томас П. Коннеллі. Зазвичай його застосовують, щоб ввести пацієнта в стан врівноваженості та спокою під час операцій.

"Кожному, хто знає Б'янку, очевидно, що вона зараз влипла. Друзі побоюються, що вона п'є, щоб впоратися з тим фактом, що вона застрягла в його темному світі та не бачить виходу. Вона ніколи не була такою раніше. Це глибоко турбує", — розповів інсайдер. 

Б'янка Цензорі роздягається не з власної волі. Фото: BACKGRID
Б'янка Цензорі роздягається не з власної волі. Фото: BACKGRID

Друзі Цензорі переконані, що її поведінка є доказом того, що Вест "контролює" свою дружину. Вона не розлучається з ним, хоча він постійно потрапляє у величезні скандали. Також постійне публічне оголення — теж не властиве дівчині. Якщо спочатку вона пробувала бути більш сексуальною, то тепер її образи стали образливими та навіть огидними. 

"Її сім'я може стверджувати, що підтримує це, але це не так. Вона перейшла від ідолопоклонства на батьківщині до обговорення в негативному світлі, деякі навіть висміюють її", — наголошує анонім.

Друзі Б'янки Цензорі хочуть її врятувати. Фото: BACKGRID
Друзі Б'янки Цензорі хочуть її врятувати. Фото: BACKGRID

Друзі дівчини прагнуть звільнити її з-під контролю Каньє Веста. Адже, окрім його захоплення газом, він має біполярний розлад. Артист часто перебуває у неадекватному стані. 

"Її друзі хочуть, щоб відбулося втручання, щоб врятувати її, тому що Каньє раз по раз показував, що він харчується протиріччями. Він намагався з усіх сил і продовжує намагатися з усіх сил зараз. Це питання часу, коли він завалиться", — резюмував інсайдер.

Б'янка Цензорі у провокаційній сукні. Фото: BACKGRID
Б'янка Цензорі у провокаційній сукні. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, Б'янка Цензорі негативно впливає на свою молодшу сестру, яка також почала публічно роздягатись. Також вона з родиною відвідала презентацію нового альбому Каньє Веста. 

скандал шлюб Каньє Вест репер закордонні зірки насильство Б'янка Цензорі

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