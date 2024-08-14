Бьянка Цензори начала пить из-за проблем с Канье Вестом.

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Жена Канье Веста начала запивать проблемы. Друзья Бьянки Цензори взволнованы и считают, что она должна покинуть своего мужа. Ведь речь идет даже не об обнажении, а о ее безопасности.

Сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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Друзья светской львицы заявили, что она начала употреблять алкоголь. Цензори таким образом пытается справиться с проблемами, которые на нее свалились в браке. Близкие девушки стремятся спасти ее.

Рэпер Канье Вест контролирует жену. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Бьянка стала чувствовать себя хуже, когда бывший руководитель аппарата Веста Майло Яннопулос предъявил ряд обвинений против ее мужа. Рэпера обвинили в том, что он подсел на закись азота (или "веселящий газ"), который ему поставлял его стоматолог Томас П. Коннелли. Обычно его применяют, чтобы ввести пациента в уравновешенное и спокойное состояние во время операций.

"Каждому, кто знает Бьянку, очевидно, что она сейчас влипла. Друзья опасаются, что она пьет, чтобы справиться с тем фактом, что застряла в его темном мире и не видит выхода. Она никогда не была такой раньше. Это глубоко беспокоит", — рассказал инсайдер.

Бьянка Цензори раздевается не по своей воле. Фото: BACKGRID

Друзья Цензори убеждены, что ее поведение является доказательством того, что Вест "контролирует" свою жену. Она не расстается с ним, хотя он постоянно попадает в огромные скандалы. Также постоянное публичное обнажение тоже не присуще девушке. Если поначалу она пыталась быть более сексуальной, то теперь ее образы стали оскорбительными и даже отвратительными.

"Ее семья может утверждать, что поддерживает это, но это не так. Она перешла от идолопоклонства на родине к обсуждению в негативном свете, некоторые даже высмеивают ее", — подчеркивает аноним.

Друзья Бьянки Цензори хотят ее спасти. Фото: BACKGRID

Друзья девушки стремятся вызволить ее из-под контроля Канье Веста. Ведь, кроме его зависимости от газа, он болеет на биполярное расстройство. Артист часто находится в неадекватном состоянии.

"Ее друзья хотят, чтобы произошло вмешательство, чтобы спасти ее, потому что Канье то и дело показывал, что он питается противоречиями. Он пытался изо всех сил и продолжает пытаться изо всех сил сейчас. Это вопрос времени, когда он рухнет", — резюмировал инсайдер.

Бьянка Цензори в провокационном платье. Фото: BACKGRID

Напомним, Бьянка Цензори негативно влияет на свою младшую сестру, которая тоже начала публично раздеваться. Также она с семьей посетила презентацию нового альбома Канье Веста.