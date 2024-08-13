Б'янка Цензорі роздягає молодшу сестру — фото

Б'янка Цензорі шокувала оголеними знімками з молодшою сестрою
Дружина Каньє Веста не припиняє шокувати публіку своїм стилем. Молода та зваблива Б'янка Цензорі епатувала в дірявій сукні, яка ледве прикривала сідниці. Втім, цього разу у свій "оголений" світ запросила і молодшу сестру Анджеліну.
Про це пише Page Six.
Б'янка Цензорі вчить молодшу сестру, як одягатись
Дружина скандального репера одягнула коричневу мінісукню, яка була немов порізана. Вона ледве прикривала її сідниці та повністю оголювала ноги. Доповнила образ Б'янка улюбленими чорними туфлями в стилі Мері Джейн.
Разом із нею позувала її молодша сестра Анджеліна. Вона живе з батьками та ще однією сестрою Алісією в Австралії. Втім, вже бере приклад з дружини Каньє Веста. Вона фотографувалась у білій білизні Miu Miu з оголеним поясом.
Нагадаємо, Б'янка Цензорі відвідала презентацію нового альбому Каньє Веста разом із сестрами. Також вона шокувала капроновим вбранням, через яке виднілось все її тіло.
Читайте Новини.LIVE!