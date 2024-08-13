Б'янка Цензорі роздягає молодшу сестру — фото

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі з молодшою сестрою Анджеліною. Фото: instagram/angelinacensori

Дружина Каньє Веста не припиняє шокувати публіку своїм стилем. Молода та зваблива Б'янка Цензорі епатувала в дірявій сукні, яка ледве прикривала сідниці. Втім, цього разу у свій "оголений" світ запросила і молодшу сестру Анджеліну.

Про це пише Page Six.

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Дружина скандального репера одягнула коричневу мінісукню, яка була немов порізана. Вона ледве прикривала її сідниці та повністю оголювала ноги. Доповнила образ Б'янка улюбленими чорними туфлями в стилі Мері Джейн.

Б'янка Цензорі оголилась разом із молодшою сестрою Анджеліною. Фото: instagram/angelinacensori

Разом із нею позувала її молодша сестра Анджеліна. Вона живе з батьками та ще однією сестрою Алісією в Австралії. Втім, вже бере приклад з дружини Каньє Веста. Вона фотографувалась у білій білизні Miu Miu з оголеним поясом.

Б'янка Цензорі вдягнула епатажну сукню. Фото: instagram/angelinacensori

Нагадаємо, Б'янка Цензорі відвідала презентацію нового альбому Каньє Веста разом із сестрами. Також вона шокувала капроновим вбранням, через яке виднілось все її тіло.