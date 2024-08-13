Бьянка Цензори раздевает младшую сестру.

Бьянка Цензори шокировала обнаженными снимками с младшей сестрой
Жена Канье Веста не перестает шокировать публику своим стилем. Молодая и обольстительная Бьянка Цензори эпатировала в дырявом платье, едва прикрывающем ягодицы. Впрочем, на этот раз в свой "обнаженный" мир пригласила и младшую сестру Анджелину.
Об этом пишет Page Six.
Бьянка Цензори учит младшую сестру, как одеваться
Жена скандального рэпера надела коричневое мини платье, которое было словно изрезано. Оно едва прикрывало ее ягодицы и полностью оголило ноги. Дополнила образ Бьянка любимыми черными туфлями в стиле Мэри Джейн.
Вместе с ней позировала ее младшая сестра Анджелина. Она живет с родителями и еще одной сестрой Алисией в Австралии. Впрочем, уже берет пример с жены Канье Веста. Она фотографировалась в белом белье Miu Miu с обнаженным поясом.
Напомним, Бьянка Цензори посетила презентацию нового альбома Канье Веста вместе с сестрами. Также она шокировала капроновым нарядом, через которое было видно все ее тело.
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