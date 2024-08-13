Бьянка Цензори раздевает младшую сестру.

Жена Канье Веста Бьянка Цензори с младшей сестрой Анджелиной. Фото: instagram/angelinacensori

Жена Канье Веста не перестает шокировать публику своим стилем. Молодая и обольстительная Бьянка Цензори эпатировала в дырявом платье, едва прикрывающем ягодицы. Впрочем, на этот раз в свой "обнаженный" мир пригласила и младшую сестру Анджелину.

Об этом пишет Page Six.

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Жена скандального рэпера надела коричневое мини платье, которое было словно изрезано. Оно едва прикрывало ее ягодицы и полностью оголило ноги. Дополнила образ Бьянка любимыми черными туфлями в стиле Мэри Джейн.

Бьянка Цензори обнажилась вместе с младшей сестрой Анджелиной. Фото: instagram/angelinacensori

Вместе с ней позировала ее младшая сестра Анджелина. Она живет с родителями и еще одной сестрой Алисией в Австралии. Впрочем, уже берет пример с жены Канье Веста. Она фотографировалась в белом белье Miu Miu с обнаженным поясом.

Бьянка Цензори надела эпатажное платье. Фото: instagram/angelinacensori

Напомним, Бьянка Цензори посетила презентацию нового альбома Канье Веста вместе с сестрами. Также она шокировала капроновым нарядом, через которое было видно все ее тело.