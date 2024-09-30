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Идеи были глупыми — новый владелец имения Канье Веста раскритиковал рэпера

30 сентября 2024 06:00
Валерия Соколенко - Редактор
Канье Вест натворил глупостей в планировании имения в Малибу — причины
Рэпер и владелец бренда одежды Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/
Валерия Соколенко - Редактор

Рэпер Канье Вест мечтал создать уникальное имение в Малибу, однако его планы канули в лету. После продажи выяснилось, что капризы артиста испортили здание.

Об этом пишет Page Six.

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Артист Канье Вест продал свое имение в Малибу. Три года назад он купил его почти за 60 миллионов долларов. Однако полностью уничтожил масштабный ремонт и лишился "проблемы" потеряв 36 миллионов.

Бывшее имение Канье Веста. Фото: Page Six
Бывшее имение Канье Веста. Фото: Page Six

Здание выкупила калифорнийская краудфандинговая компания Belwood Investments, а генеральный директор Бо Белмонт поделился впечатлениями от идей Канье Веста журналистам Los Angeles Times.

"Это был действительно глупый шаг. Действительно без цели. Он единолично разрушил этот архитектурный шедевр. Моя цель — сделать так, будто Канье там никогда не было. Дом восстановят в том состоянии, каким он был", — заявил Белмонт.

Уточним, что Канье снял окна, двери, избавился от электричества и сантехники. Он хотел превратить лестницу в горку, пол — в батуты и замаскировать внешнюю часть дома.

"Чтобы воплотить такой замысел, потребовался бы тщательный анализ… Это процесс, а он делает все по-своему. Однако, это Малибу, им все равно, кто т. Они привлекут тебя к ответственности", — добавил Белмонт.

Бывшее имение Канье Веста в Малибу. Фото: Page Six
Бывшее имение Канье Веста в Малибу. Фото: Page Six

Калифорнийская компания стремится восстановить и сохранить архитектурную жемчужину известного Тадао Андо, чтобы восстановить ее статус "жемчужины Малибу".

"Это приобретение является примером стремления Belwood Investments трансформировать объекты, имеющие историческое и архитектурное значение, одновременно обеспечивая исключительную отдачу для наших инвесторов", — добавили представители.

Напомним, жена Канье Веста не надевает пикантные платья и топы, когда его нет рядом. Также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.

США Канье Уэст рэпер зарубежные звезды

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