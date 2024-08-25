Життя у готелі російського олігарха — розкрили шокуючий райдер Каньє Веста

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/bigdubhiphopnews/

Репер Каньє Вест на стадіоні Goyang у Сеулі, Південна Корея для свого виступу підготував велику піщану дюну для якої було доставлено спеціально близько 40 вантажівок золотого піску. Джерела повідомляють, що райдер репера містить вражаючий список вимог, включаючи 24 номери в п'ятизірковому готелі для його власного користування.

Про це пише Daily Mail.

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Для себе та дружини Б’янки Ченсорі, яка подорожує з ним, Вест хоче, щоб їхній готель мав належати групі Ritz, Four Seasons або Aman (розкішні курорти, що належать російському олігарху Владиславу Дороніну).

Співробітників зірки можна поселити в інший готель, але він має бути п’ятизірковий.

На концертах команда повинна бути одягнена в чорне, і взагалі не повинна користуватися телефонами — або вживати алкоголь, тютюн або наркотики. На кожному концертному майданчику потрібні чотири приватні кімнати, що замикаються, лише з чорними меблями (два дивани, два стільці та стіл).

Не повинно бути пластикових пляшок, тарілок і посуду.

Йому потрібні чорні рушники для рук, які потрібно "попередньо випрати", плюс ще десять великих банних рушників. Також чорних. І одна коробка дитячих серветок без запаху. Каньє Вест з їжі просить лише блюдо з фруктами, 24 пляшки води та чотири фруктового соку. Випивка заборонена.

Єдине, до чого він особливо прискіпливий, — це зарядні пристрої для телефонів.

Він хоче два різних зарядних пристрої для iPhone і уточнює: "Без контрабандної продукції Apple".

Нагадаємо, дружина Каньє Веста вийшла на прогулянку з дітьми Каньє Веста в прозорій одежі. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод.