Жизнь в гостинице российского олигарха – раскрыли шокирующий райдер Канье Веста

Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/bigdubhiphopnews/

Рэпер Канье Уэст на стадионе Goyang в Сеуле, Южная Корея для своего выступления подготовил большую песчаную дюну, для которой было доставлено специально около 40 грузовиков золотого песка. Источники сообщают, что райдер рэпера содержит впечатляющий список требований, включая 24 номера в пятизвездочном отеле для его собственного пользования.

Об этом пишет Daily Mail.

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Для себя и путешествующей с ним супруги Бьянки Ченсори Уэст хочет, чтобы их отель принадлежал группе Ritz, Four Seasons или Aman (роскошные курорты, принадлежащие российскому олигарху Владиславу Доронину).

Сотрудников звезды можно поселить в другую гостиницу, но она должна быть пятизвездочной.

На концертах команда должна быть одета в черное, и вообще не должна пользоваться телефонами или употреблять алкоголь, табак или наркотики. На каждой концертной площадке нужны четыре запирающихся частных комнаты только с черной мебелью (два дивана, два стула и стол).

Не должно быть пластиковых бутылок, тарелок и посуды.

Ему нужны черные полотенца для рук, которые нужно "предварительно постирать", плюс еще десять больших банных полотенец. Тоже черных. И одна коробка детских салфеток без запаха. Канье Уэст из еды просит только блюдо с фруктами, 24 бутылки воды и четыре фруктового сока. Выпивка запрещена.

Единственное, к чему он особенно придирчив, — это зарядные устройства для телефонов.

Он хочет два разных зарядных устройства для iPhone и уточняет: "Без контрабандной продукции Apple".

Напомним, супруга Канье Уэста вышла на прогулку с его детьми в прозрачной одежде. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста нарушила дресс-код.