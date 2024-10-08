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Канье Вест расстался с эпатажной женой, — СМИ

8 октября 2024 09:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Канье Вест и Бьянка Цензоры разошлись
Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Рэпер Канье Вест и Бьянка Цензори разводятся. Папарацци в последнее время "ловят" музыканта одного.

По информации издания TMZ, у пары наступила черная полоса.

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Источники издания сообщают, что Канье и Бьянка разошлись несколько недель назад. Как сообщает издание, рэпер планирует в ближайшее время расстаться с 29-летней Цензори и жить в Токио.

За последние несколько недель Веста несколько раз видели одного. 19 сентября папарацци поймали пару в токийском супермаркете с двумя детьми от первой жены рэпера Ким Кардашьян.

Напомним, жена Канье Веста не надевает пикантные платья и топы, когда его нет рядом. Также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.

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