Проблемы в браке Канье Веста — разведутся ли супруги

Инсайдеры раскрыли вероятную причину проблем в браке Канье Веста с эпатажной женой
Брак Канье Веста и Бьянки Цензори мог потерпеть крах из-за "высоких ожиданий" рэпера. Инсайдеры рассказали, могут ли супруги расстаться в ближайшее время.
Об этом пишет Page Six.
Проблемы в браке Канье Веста
Пара, которая поженилась в декабре 2022 года, недавно столкнулась с неурядицами в браке.
"У них было много разногласий из-за того, что у Канье высокие ожидания относительно нее и брака. Бьянка знала, на что идет, когда выходила замуж за Канье, но с течением времени образ жизни стал сказываться", — рассказал инсайдер.
Цензори, которая часто путешествует по миру со своим знаменитым мужем, также якобы "устала от путешествий" и хочет оставаться в Лос-Анджелесе на более длительный период времени.
Несмотря на семейные невзгоды, отношения рэпера и архитектора сейчас "в порядке".
"Пока они не планируют разводиться", — добавил источник.
Напомним, жена Канье Веста не надевает пикантных платьев и топов, когда его нет рядом. Также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.
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