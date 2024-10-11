Проблемы в браке Канье Веста — разведутся ли супруги

Американский рэпер Канье Вест. Фото: Reuters

Брак Канье Веста и Бьянки Цензори мог потерпеть крах из-за "высоких ожиданий" рэпера. Инсайдеры рассказали, могут ли супруги расстаться в ближайшее время.

Об этом пишет Page Six.

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Пара, которая поженилась в декабре 2022 года, недавно столкнулась с неурядицами в браке.

"У них было много разногласий из-за того, что у Канье высокие ожидания относительно нее и брака. Бьянка знала, на что идет, когда выходила замуж за Канье, но с течением времени образ жизни стал сказываться", — рассказал инсайдер.

Цензори, которая часто путешествует по миру со своим знаменитым мужем, также якобы "устала от путешествий" и хочет оставаться в Лос-Анджелесе на более длительный период времени.

Несмотря на семейные невзгоды, отношения рэпера и архитектора сейчас "в порядке".

"Пока они не планируют разводиться", — добавил источник.

Напомним, жена Канье Веста не надевает пикантных платьев и топов, когда его нет рядом. Также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.